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हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी, चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर

जयपुर: प्रदेश में आगामी दिनों में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है. चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों की इमरजेंसी सुविधाओं के लिए हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर स्थापित करने के साथ ही दवा एवं जांच सहित सभी माकूल इंतजाम के निर्देश दिए हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हीटवेव प्रबंधन, मौसमी बीमारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी चिकित्साधिकारी हीटवेव को लेकर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें. रोगी और उनके परिजनों के लिए छाया, शीतल पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.

'रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करें': राठौड़ ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा-ओआरएस एवं उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे. उन्होंने आवश्यकता होने पर दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें. उन्होंने रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू कर रोगियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए.

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