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भारत-वेस्टइंडीज वनडे के नाम पर फर्जी टिकट ऑफर, सोशल मीडिया पर ठगी का खेल

रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले भारत-वेस्टइंडीज मैच के टिकटों से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.

JSCA Stadium Ranchi
फर्जी क्रिकेट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 10:59 AM IST

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रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैचों को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में टिकटों की मांग बढ़ी हुई है. इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग सोशल मीडिया पर फर्जी टिकट ऑफर के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. क्रिकेट प्रेमिओ को साइबर ठगों से बचाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डेनेशन सेंटर की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है.

क्या है मामला

इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डेनेशन सेंटर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, साइबर अपराधी फर्जी इंस्टाग्राम पेज और सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते या आसानी से उपलब्ध टिकट का लालच देकर लोगों से पैसे की ठगी की जा रही है. साइबर अपराधियों की ओर से आकर्षक टिकट ऑफर वाले पोस्ट और विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं. इन पर दिए गए लिंक या संपर्क माध्यम के जरिए लोगों को टिकट बुक करने के लिए कहा जाता है. भुगतान करने के बाद टिकट नहीं मिलता और बाद में ठग संपर्क करना बंद कर देते हैं.

अलर्ट रहे क्रिकेट प्रेमी

साइबर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने क्रिकेट प्रशंसकों से ऐसे फर्जी ऑफर से सावधान रहने की अपील की है. किसी भी अनजान इंस्टाग्राम पेज, सोशल मीडिया विज्ञापन या संदिग्ध लिंक के माध्यम से टिकट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करने को कहा गया है. विशेष रूप से कम कीमत या तत्काल टिकट उपलब्ध कराने वाले ऑफर के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.

रांची में भी है भारत के साथ मुकाबला

क्रिकेट प्रेमियों के लिए राजधानी रांची में एक बार फिर बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर 2026 को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला शाम सात बजे शुरू होगा. मैच को लेकर शहर के क्रिकेट प्रशंसकों में अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है. मैच के टिकट ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

टिकटों की बिक्री शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग टिकट खरीदने की कोशिश करेंगे. इसी दौरान साइबर ठग भी सक्रिय हो सकते हैं. फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप लिंक या ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर पैसे ऐंठने की कोशिश की जा सकती है.

साउथ अफ्रीका मैच में सामने आ चुकी है ऐसी ठगी

रांची में पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दौरान टिकट के नाम पर ठगी का मामला सामने आ चुका है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में हुए मुकाबले के दौरान साइबर अपराधियों ने क्रिकेट मैच के टिकट उपलब्ध कराने का झांसा देकर कई लोगों को निशाना बनाया था. लोगों से ऑनलाइन भुगतान कराया गया, लेकिन टिकट नहीं मिले.

फर्जी ऑफर और लिंक से रहें सावधान

इस बार भी टिकट बिक्री शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी टिकट, सस्ते टिकट और तुरंत बुकिंग के नाम पर लिंक भेजे जाने की आशंका है. ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को केवल आधिकारिक माध्यम से ही टिकट खरीदना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसे भेजने या संदिग्ध लिंक पर भुगतान करने से बचना जरूरी है. टिकट के नाम पर थोड़ी सी लापरवाही लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है.

ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

यदि कोई व्यक्ति इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो उसे बिना देर किए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए. इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को रोकने और आगे की कार्रवाई में मदद मिल सकती है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि टिकट खरीदने के लिए केवल अधिकृत और विश्वसनीय माध्यमों का ही इस्तेमाल करें. सोशल मीडिया पर मिलने वाले किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने से बचें.

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