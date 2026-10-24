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सावधान! झारखंड में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है. 26 अक्टूबर तक अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है लेकिन 27 अक्टूबर से बादलों की आवाजाही बढ़ने और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है.

बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा निम्न दबाव का क्षेत्र इस बदलाव की प्रमुख वजह है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28, 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा भी रहेगा. मौसम का असर 30 अक्टूबर तक बने रहने की संभावना है.