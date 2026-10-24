सावधान! झारखंड में 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी
झारखंड में आगामी दिनों में आने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 5:40 PM IST
रांचीः झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है. 26 अक्टूबर तक अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है लेकिन 27 अक्टूबर से बादलों की आवाजाही बढ़ने और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है.
बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा निम्न दबाव का क्षेत्र इस बदलाव की प्रमुख वजह है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28, 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा भी रहेगा. मौसम का असर 30 अक्टूबर तक बने रहने की संभावना है.
28, 29 और 30 अक्टूबर को विशेष सतर्कता जरूरी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह कुहासा या धुंध के बाद आसमान साफ रह सकता है. 26 अक्टूबर को कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. इसके बाद 27 अक्टूबर से मौसम में बदलाव दिखने लगेगा. राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और आसपास के मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.
28 और 29 अक्टूबर को बारिश का प्रभाव अधिक व्यापक
28 अक्टूबर को राज्य के उत्तर-पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी, और निकटवर्ती मध्य भागों में मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश के बीच 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं 29 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है. खास बात है कि अक्टूबर माह के अंतिम दिन यानी 30 तारीख को भी दक्षिण, मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
इन इलाकों में मौसम का दिख सकता है ज्यादा असर
मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्र के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. उत्तर-पश्चिम के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी मौसम की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है.
28 से 30 अक्टूबर के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित आसपास के इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र
बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, इसके आगे मजबूत होकर 26 अक्टूबर की सुबह तक अवदाब और फिर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. फिर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, इसके और अधिक तीव्र होने और 28 अक्टूबर 2026 की सुबह के आसपास आंध्र प्रदेश तट के निकट पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने की संभावना है. इस मौसम प्रणाली का प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिल सकता है.
रांची में भी बदलेगा मौसम का मिजाज
राजधानी रांची में 25 अक्टूबर तक सुबह के समय कुहासा रहने के बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. 26 अक्टूबर को आंशिक बादल छा सकते हैं. 27 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने का अनुमान है. रांची में 28 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है. 29 अक्टूबर को बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 30 अक्टूबर को एक-दो बार हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.
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