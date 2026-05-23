इबोला को लेकर राजस्थान में अलर्ट, एयरपोर्ट पर बढ़ाई निगरानी, RUHS को बनाया डेडिकेटेड सेंटर
दुनिया भर में पैर पसार रहे इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है.
Published : May 23, 2026 at 4:14 PM IST
जयपुर : इबोला वायरस को लेकर राजस्थान में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण की समय रहते पहचान की जा सके.
पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मेडिकल टीमों के लगातार संपर्क में है और जो विदेश से आने वाले यात्री है खासकर अफ्रीकी देशो की यात्रा कर लौट रहे है उन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है. संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर तत्काल आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इबोला को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, फिलहाल राज्य में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है.
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आरयूएचएस डेडिकेटेड अस्पताल : इबोला जैसी गंभीर और संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए विभाग ने जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया है. यहां विशेष आइसोलेशन वार्ड, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाओं व सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अन्य जिला अस्पतालों को भी संदिग्ध मरीजों की पहचान और प्राथमिक उपचार के लिए तैयार रहने को कहा गया है. चिकित्सा विभाग ने सभी अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
इबोला के प्रमुख लक्षण :-
- अचानक तेज बुखार आना
- गंभीर सिरदर्द और शरीर में तेज दर्द
- मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द
- गले में खराश या दर्द
- अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस होना
- भूख कम लगना
संक्रमण बढ़ने पर दिखने वाले गंभीर लक्षण :-
- उल्टी और दस्त की शिकायत
- पेट में तेज दर्द
- त्वचा पर लाल चकत्ते
- आंखों का लाल होना
- शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव
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डॉ. शर्मा का कहना है कि बुखार, कमजोरी, उल्टी या रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें. समय पर पहचान और उपचार से संक्रमण के खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.