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इबोला को लेकर राजस्थान में अलर्ट, एयरपोर्ट पर बढ़ाई निगरानी, RUHS को बनाया डेडिकेटेड सेंटर

जयपुर : इबोला वायरस को लेकर राजस्थान में चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं. साथ ही एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण की समय रहते पहचान की जा सके.

पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मेडिकल टीमों के लगातार संपर्क में है और जो विदेश से आने वाले यात्री है खासकर अफ्रीकी देशो की यात्रा कर लौट रहे है उन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है. संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर तत्काल आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इबोला को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, फिलहाल राज्य में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

इबोला वायरस को लेकर अलर्ट (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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