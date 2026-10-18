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पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा चाक-चौबंद, 2000 अतिरिक्त जवान तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी

दुर्गा पूजा के दौरान हादसे के बाद पटना में बढ़ाई गई सतर्कता ( ETV Bharat )

पटना : पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से श्रद्धालुओं के साथ हुए हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन और बिहार पुलिस सतर्क हो गए हैं. आगामी त्योहारों, पूजा पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ और प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है. प्रशासन का जोर भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है.

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती