पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा चाक-चौबंद, 2000 अतिरिक्त जवान तैनात, ड्रोन और CCTV से निगरानी
बिहार में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाई गई. कोलकाता और ग्वालियर की घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन का फैसला. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 18, 2026 at 12:32 PM IST
पटना : पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से श्रद्धालुओं के साथ हुए हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन और बिहार पुलिस सतर्क हो गए हैं. आगामी त्योहारों, पूजा पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ और प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है. प्रशासन का जोर भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है.
संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती
कोलकाता और ग्वालियर की घटनाओं ने त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन और यातायात सुरक्षा की चुनौतियों को एक बार फिर सामने ला दिया है. इसे देखते हुए पटना के प्रमुख चौराहों, पूजा पंडालों और जुलूस मार्गों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है. पटना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 2,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के साथ विशेष पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों की तैनाती की गई है. डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बोरिंग रोड, बेली रोड और पटना सिटी जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों के साथ दंडाधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है.
ड्रोन और सीसीटीवी से भीड़ पर नजर
भीड़ के दबाव, अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आधुनिक निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रमुख पूजा पंडालों, चौराहों और विसर्जन मार्गों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है. इसके लिए 25 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी दी गई है. वहीं, 53 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था की गई है.
चोरी, छिनतई और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई
कंट्रोल रूम से निगरानी के साथ छिनतई, छेड़खानी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस टीमों को भी सक्रिय रखा जा रहा है. सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती और मोबाइल गश्ती से भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश है.
भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
ग्वालियर में बेकाबू ट्रक से हुए हादसे के मद्देनजर भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. ट्रक, हाइवा, मिक्सर डंपर और निर्माण सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों के शहर के प्रमुख आंतरिक मार्गों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. डाकबंगला चौराहे से कोतवाली, भट्टाचार्या चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर और अशोक राजपथ की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के परिचालन को विजयादशमी तक रोक दी गई है.
सड़कों पर निगरानी
दानापुर, खगौल और बाइपास की ओर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से सीमित समय में ही भारी वाहन निकल रहे हैं, ताकि पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच दुर्घटना की आशंका कम की जा सके. ग्वालियर में जो हादसा हुआ इसमें ट्रैफिक लापरवाही एक बड़ा कारण निकलकर आ रही है. इसलिए पुलिस प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पर नजर और नियंत्रण बनाए हुए हैं.
पूजा पंडालों में अग्नि सुरक्षा और विसर्जन पर विशेष ध्यान
कोलकाता के चोरबागान में हुई भगदड़ के बाद पूजा पंडालों में सुरक्षित निकास और भीड़ प्रबंधन की जरूरत भी अहम हो गई है. पटना में पूजा पंडालों के भीतर आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशामक यंत्र और बिजली के तारों की स्थिति की जांच पर जोर दिया जा रहा है. शहर के करीब 1,500 पूजा पंडालों में सुरक्षा मानकों की जांच तेज कर दी गई है. इसके अलावा, गंगा घाटों पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने और अन्य दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को नावों और गोताखोरों के साथ तैनात रखने की व्यवस्था की जा रही है.
'अफवाहों से बचें और नियमों का पालन करें'
त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के घरों से निकलने और प्रमुख पूजा स्थलों पर पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे भीड़ में धक्का-मुक्की न करें, निर्धारित रास्तों का इस्तेमाल करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की सूचना पुलिस को दें. यातायात प्रतिबंधों का पालन करना भी जरूरी है. कोलकाता और ग्वालियर की घटनाओं के बाद पटना में बढ़ाई गई सतर्कता का उद्देश्य यही है कि त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्रद्धालुओं के साथ हुई भीषण सड़क दुर्घटना अत्यंत हृदयविदारक एवं पीड़ादायक है। इस हादसे में हुई जनहानि से मर्माहत हूँ। दुःख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ॐ शांति! 🙏— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 18, 2026
सीएम सम्राट चौधरी ने जताई शोक संवेदना
इधर, सीएम सम्राट चौधरी ने कोलकाता और ग्वालियर हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि- ''मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्रद्धालुओं के साथ हुई भीषण सड़क दुर्घटना अत्यंत हृदयविदारक एवं पीड़ादायक है. इस हादसे में हुई जनहानि से मर्माहत हूं, दुःख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें.''
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