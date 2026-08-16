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बारैठा बांध से पानी की निकासी शुरू, कुकंद नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट

भरतपुर : जिले के बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच बारैठा बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद देर रात जल संसाधन विभाग ने बांध से पानी की निकासी शुरू कर दी है. बांध का एक गेट करीब एक फीट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. बांध का गेज 27.5 फीट के पार पहुंच चुका है, जबकि इसकी अधिकतम भराव क्षमता 29 फीट है. कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के कारण बांध में पानी की आवक तेज बनी हुई है.

बयाना जल संसाधन विभाग के जेईएन दशरथ गुर्जर ने बताया कि कैचमेंट क्षेत्र में तेज बारिश के चलते बारैठा बांध में पानी की आवक बढ़ी है. बांध का गेज 27.5 फीट से ऊपर पहुंचने के बाद शनिवार देर रात को एक गेट को एक फीट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है. इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत भी मौजूद रहीं. विभाग की टीम बांध के जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार निगरानी रख रही है.

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जलस्तर लगातार बढ़ने और बांध में पानी की तेज आवक को देखते हुए प्रशासन ने कुकंद नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है. प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने और अनावश्यक रूप से नदी या निचले इलाकों की ओर नहीं जाने की अपील की गई है. जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आमजन से अपील की है कि बारिश और बांध से पानी की निकासी को देखते हुए सभी लोग सतर्कता बरतें. नदी के बहाव क्षेत्र में जाने से बचें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन और संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की है.