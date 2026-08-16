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बारैठा बांध से पानी की निकासी शुरू, कुकंद नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट

शनिवार देर रात को एक गेट को एक फीट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है.

नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट
नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट (फोटो ईटीवी भारत भारतपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 10:14 AM IST

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भरतपुर : जिले के बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के बीच बारैठा बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद देर रात जल संसाधन विभाग ने बांध से पानी की निकासी शुरू कर दी है. बांध का एक गेट करीब एक फीट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. बांध का गेज 27.5 फीट के पार पहुंच चुका है, जबकि इसकी अधिकतम भराव क्षमता 29 फीट है. कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के कारण बांध में पानी की आवक तेज बनी हुई है.

बयाना जल संसाधन विभाग के जेईएन दशरथ गुर्जर ने बताया कि कैचमेंट क्षेत्र में तेज बारिश के चलते बारैठा बांध में पानी की आवक बढ़ी है. बांध का गेज 27.5 फीट से ऊपर पहुंचने के बाद शनिवार देर रात को एक गेट को एक फीट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है. इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत भी मौजूद रहीं. विभाग की टीम बांध के जलस्तर और पानी की आवक पर लगातार निगरानी रख रही है.

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जलस्तर लगातार बढ़ने और बांध में पानी की तेज आवक को देखते हुए प्रशासन ने कुकंद नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है. प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने और अनावश्यक रूप से नदी या निचले इलाकों की ओर नहीं जाने की अपील की गई है. जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आमजन से अपील की है कि बारिश और बांध से पानी की निकासी को देखते हुए सभी लोग सतर्कता बरतें. नदी के बहाव क्षेत्र में जाने से बचें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. उन्होंने ग्रामीणों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन और संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की है.

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करीब एक दर्जन गांवों पर असर की आशंका : बारैठा बांध का गेट खोले जाने के बाद कुकंद नदी में पानी का बहाव बढ़ सकता है. ऐसे में नदी के किनारे बसे करीब एक दर्जन गांव प्रभावित होने की आशंका है. प्रशासन ने इन गांवों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. ग्रामीणों से कहा गया है कि वे नदी के आसपास बच्चों और अन्य लोगों को न जाने दें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील : प्रशासन ने ग्रामीणों से अपने पालतू पशुओं को भी नदी के बहाव क्षेत्र और निचले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील की है. जलस्तर बढ़ने की स्थिति में नदी के आसपास के खेतों और निचले क्षेत्रों में पानी पहुंचने की संभावना को देखते हुए लोगों को पहले से सावधानी बरतने को कहा गया है.

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