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झारखंड में अभी बदला-बदला रहेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से राहत

झारखंड का मौसम ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में अभी मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा. 8 मई को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी इलाकों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 8 मई को राज्य के उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कहीं-कहीं तेज गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. जिन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है उनमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और जामताड़ा शामिल हैं. इसके अलावा दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. राज्य के दक्षिणी हिस्सों में सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों में भी बादल छाने और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. मौसम केंद्र ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की गई है. किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. 9 और 10 मई को कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों की बात करें तो 9 और 10 मई को भी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा का दौर जारी रह सकता है. 9 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है. वही दक्षिणी और मध्य जिलों में कहीं-कहीं तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी प्रदेश में तापमान के आंकड़े (Etv bharat)