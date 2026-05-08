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झारखंड में अभी बदला-बदला रहेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से राहत

झारखंड में बदलते मौसम के साथ कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है.

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झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 1:43 PM IST

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रांची: झारखंड में अभी मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा. 8 मई को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी इलाकों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.

इन इलाकों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट

मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, 8 मई को राज्य के उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कहीं-कहीं तेज गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. जिन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है उनमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और जामताड़ा शामिल हैं.

इसके अलावा दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. राज्य के दक्षिणी हिस्सों में सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों में भी बादल छाने और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.

मौसम केंद्र ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की गई है. किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

9 और 10 मई को कैसा रहेगा मौसम

आने वाले दिनों की बात करें तो 9 और 10 मई को भी झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा का दौर जारी रह सकता है. 9 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है. वही दक्षिणी और मध्य जिलों में कहीं-कहीं तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं.

Temperature Statistics for the State
मौसम विभाग द्वारा जारी प्रदेश में तापमान के आंकड़े (Etv bharat)

11 मई को भी बदला रहेगा मौसम

11 मई तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी. मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि बाद के दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है.

डाल्टनगंज सबसे गर्म, सामान्य से कम तापमान

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिजाज अपेक्षाकृत नरम बना रहा. मौसम केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया हालांकि पलामू प्रमंडल में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला. राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान डालटनगंज में 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके बावजूद यहां का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा. वही चाईबासा में 36.2 डिग्री और जमशेदपुर में 35.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

रांची, जमशेदपुर और बोकारो का तापमान

राजधानी में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है. जमशेदपुर का तापमान भी सामान्य से 4.1 डिग्री नीचे रहा. बोकारो में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9.6 डिग्री कम रहा. यह राज्य में सामान्य तापमान की तुलना में सबसे बड़ी गिरावट में शामिल रहा.

Rain and Lightning Alert
IMD द्वारा जारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट (Etv bharat)

न्यूनतम तापमान में भी गिरावट

झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके में 15.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. रांची का न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है. जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री और डालटनगंज में 23 डिग्री दर्ज किया गया.

कई इलाकों में हुई बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है. सबसे ज्यादा 42.8 मिमी बारिश हजारीबाग के कोनार इलाके में दर्ज की गई है. वही बोकारो थर्मल में 38.8 मिमी, धनबाद के पंचेत में 16.4 मिमी और दुमका के शिकारीपाड़ा में 11.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है.

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