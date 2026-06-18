दिल्ली-NCR में बारिश और तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 18 जून को दिनभर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.
Published : June 18, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मॉनसून पहुंचने में भले ही देरी हो, लेकिन बे-मौसम बारिश से मौसम लगातार बदल रहा है. उत्तर भारत में बारिश का दौर फिर लौटने वाला है. मौसम विभाग ने दिल्ली NCR से सटे राज्य पंजाब, हरियाणा में अगले दो दिनों के दौरान बारिश होने का अनुमान जताया है.
दिल्ली में दो दिन बारिश होने के बाद बुधवार को एक बार फिर सूरज ने अपने कड़े तेवर दिखाए. इस दौरान लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए. इस दौरान अधिकतम तापमान 38.1 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 85 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 51 प्रतिशत रही. मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में तीन एमएम बारिश दर्ज की गई.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार 18 जून को दिनभर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. शाम या रात के समय कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी, बादलों की आवजाही और तेज हवा का क्रम बना रहेगा. गुरुवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. इस बीच में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज धूल भरी हवा चल सकती हैं। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 118, गुरुग्राम में 122, गाजियाबाद में 114, ग्रेटर नोएडा में 125 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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