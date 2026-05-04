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प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जैसलमेर में गर्मी से बचाव को छोटी कक्षाओं के समय में बदलाव

नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी.

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जयपुर में छाए बादल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 2:20 PM IST

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जयपुर/जैसलमेर: राजस्थान में मौसम ने सोमवार को करवट ली. प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है.

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आंधी-बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी. इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश श्रीमाधोपुर (सीकर) में 48 मिलीमीटर दर्ज की गई. मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी.

पढ़ें: राजस्थान में पलटा मौसम: जयपुर में आंधी-बारिश...गिरा पारा, जानिए पूरे प्रदेश के मौसम का हाल

तापमान में गिरावट: बारिश के प्रभाव से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अलवर में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा. जयपुर में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री दर्ज किया गया.

प्रदेश में अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 40 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 39.4 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 39 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 38.3 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 39.6 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 39 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 42.3 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 39 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 41.7 डिग्री सेल्सियस, पाली में 40.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, जोधपुर में 40.6 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 40.1 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 39.4 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 35.7 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 37.7 डिग्री सेल्सियस, सवाईमाधोपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 37 डिग्री सेल्सियस और करौली में 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।

जैसलमेर में स्कूल समय में बदलाव: जैसलमेर में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्कूलों के समय में बदलाव के निर्देश जारी किए हैं. नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल अब सुबह 7:30 से 11:00 बजे तक ही होंगे. यह समय 4 मई (सोमवार) से लागू कर दिया गया है और पूरे शैक्षणिक सत्र तक प्रभावी रहेगा. यह आदेश सभी सरकारी, निजी और प्ले स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.

बड़ी कक्षाओं के समय में कोई बदलाव नहीं: कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल का समय पहले जैसा ही रहेगा. बोर्ड परीक्षाएं और अन्य निर्धारित परीक्षाएं भी अपने तय समय पर आयोजित की जाएंगी. स्कूल स्टाफ के कार्य समय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. कलेक्टर ने सभी स्कूल प्रबंधन को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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