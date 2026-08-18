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झारखंड में डिप्रेशन का असर, आज कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

झारखंड के कई इलाकों के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 10:55 AM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड में मौसम का मिजाज अगले 2-3 दिनों तक बदला रहेगा. गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और आसपास बना डिप्रेशन अब झारखंड और उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंच गया है. 18 अगस्त की सुबह 5:30 बजे यह झारखंड में रांची से करीब 100 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में केंद्रित था. इसके अगले 24 घंटे में झारखंड और बिहार के ऊपर से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. इसके असर से राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं.

आज यानी 18 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 अगस्त को झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है. कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने उत्तर-मध्य झारखंड के चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है.

वहीं, उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, लातेहार और गढ़वा में भी कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो और धनबाद तथा इनसे लगे जामताड़ा के कुछ हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.‌ इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गरज, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है.

Alert issued for heavy rain in many areas today of Jharkhand
झारखंड में डिप्रेशन का असर (ETV BHARAT)

19 अगस्त को भी बारिश से राहत नहीं

19 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने खासतौर पर झारखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे लगे मध्य भागों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.‌ पलामू, लातेहार और गढ़वा के साथ लातेहार और गुमला से लगे इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा कुछ हिस्सों में गरज-वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

20 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

20 अगस्त को भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि 18 अगस्त की तुलना में भारी बारिश का खतरा कुछ कम रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Alert issued for heavy rain in many areas today of Jharkhand
भारी बारिश की चेतावनी (ETV BHARAT)

डिप्रेशन से झारखंड पर क्या असर?

मौसम विभाग के मुताबिक, डिप्रेशन के झारखंड के ऊपर सक्रिय होने और अगले 24 घंटे में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के कारण राज्य में नमी का प्रवाह बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी. इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर-मध्य, उत्तर-पश्चिमी और उससे लगे मध्य झारखंड के इलाकों में देखने को मिल सकता है.

इस लिहाज से अगले 24 से 48 घंटे झारखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज-वज्रपात और तेज हवाओं का असर रहेगा. खासकर चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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