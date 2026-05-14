झारखंड में मौसम के बदलाव का सिलसिला जारी, 14 मई को इन इलाकों के लिए अलर्ट, पलामू के लोग गर्मी से बेहाल
झारखंड में इन दिनों मौसम के रुख में बदलाव देखा जा रहा है. पलामू जिले में गर्मी का सितम जारी है.
Published : May 14, 2026 at 2:33 PM IST
रांची: झारखंड में मौसम के बदलाव का सिलसिला जारी है. रांची स्थित मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 14 मई को राज्य के पूर्वी और उससे सटे मध्य हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वही 17 मई तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. मौसम केंद्र ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.
14 मई को इन जिलों के लिए अलर्ट
मौसम केंद्र के मुताबिक, 14 मई को राज्य के पूर्वी और आसपास के मध्य क्षेत्रों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका जताई गई है. इनमें दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और खूंटी जिले शामिल हैं. इन जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं बारिश या आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है.
15 मई को और तेज होगा असर
15 मई को मौसम केंद्र ने दो हिस्सों में अलग-अलग चेतावनी जारी की है. उत्तर-पूर्वी जिलों जैसे गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद में 50 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. वही रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत दक्षिणी और मध्य जिलों में भी गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना है.
16 और 17 मई तक कैसा रहेगा मौसम?
16 मई को राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवा का असर बना रहेगा. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वही 17 मई को उत्तर-पश्चिमी जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदला रहेगा. कहीं-कहीं वज्रपात और तेज हवा चल सकती है. मौसम केंद्र का कहना है कि अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि बीच-बीच में बारिश और बादलों की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल सकती है.
राजधानी रांची का मौसम
रांची और आसपास के इलाकों में 14 मई को आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक विकसित होने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 24 घंटे के दौरान राजधानी के हिनू में 14.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई जबकि अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया. वही रांची एयरपोर्ट क्षेत्र में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री रहा.
लोगों के लिए मौसम केंद्र की सलाह
मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. गरज-चमक के दौरान पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हो. खुले मैदान और जलाशयों से दूर रहे. किसान खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहे. तेज हवा की आशंका को देखते हुए कमजोर ढांचों और टिन शेड से दूरी बनाए रखें. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बिजली कड़कने के दौरान कम करें.
डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा गर्मी
पिछले 24 घंटे में झारखंड का सर्वाधिक अधिकतम तापमान पलामू जिला के डाल्टनगंज में 42.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वही राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वही रांची में अधिकतम 34.1 डिग्री, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा. जमशेदपुर में 36.0 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है. बोकारो में सामान्य से 6.5 डिग्री यानी 34.1 डिग्री रहा.
पिछले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हुई
राज्य के कई जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई. सबसे अधिक वर्षा बरही (हजारीबाग) में 25.2 मिमी दर्ज की गई. इसके अलावा पथरगामा (गोड्डा) में 24.2 मिमी, पालगंज (गिरिडीह) में 20.0 मिमी, बुढ़मू (रांची) में 18.2 मिमी, कोडरमा में 15.4 मिमी,
महेशपुर (पाकुड़) में 14.4 मिमी, चाईबासा में 20.1 मिमी, हिन्दू (रांची) में 14.4 मिमी, लातेहार में 13.5 मिमी हुई. इसके अलावा खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई है.
पिछले 24 घंटे में आए आंधी तूफान का कहर
पिछले 24 घंटे में वज्रपात, आंधी और तूफान की वजह से कई जिलों में हादसे हुए हैं. लातेहार में एक घर पर पेड़ गिरने से महिला की मौत हो गई. पलामू के हैदर नगर और लेस्लीगंज इलाके में पेड़ गिरने से दो बाइक सवार युवक अपनी जान गंवा चुके हैं.
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