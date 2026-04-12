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मथुरा नाव हादसे के बाद वाराणसी में अलर्ट; नौका विहार को लेकर नाविकों और पुलिस ने बनाई खास रणनीति

वाराणसी में रोजाना 3 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं. जल पुलिस, एनडीआरएफ व नागरिक पुलिस के जवान घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

बनारस में नौका विहार को लेकर अलर्ट.
बनारस में नौका विहार को लेकर अलर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 2:51 PM IST

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वाराणसी : मथुरा वृंदावन में नाव पलटने से हुए हादसे में अब तक की 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता है. इस घटना के बाद नाविकों और प्रशासनिक लापरवाही की बात सामने आ रही है. ऐसे में काशी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर नाविक व प्रशासन अलर्ट हो गए हैं. नौका विहार को लेकर जारी गाइनलाइन के पालन के लिए अफसर फील्ड में उतर आए हैं. ईटीवी भारत की टीम ने गंगा में बोट संचालन की व्यवस्थाओं की हकीकत जानने की कोशिश की. पढ़ें डिटेल खबर...

बनारस में नौका विहार को लेकर अलर्ट. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



बता दें, काशी में बड़ी संख्या श्रद्धालु और पर्टयक रोजाना पहुंचते हैं. इनमें काफी लोग नौका विहार के शौकीन होते हैं. ऐसे में वाराणसी पुलिस मथुरा में हुए नाव हादसे से सबक लेते हुए अलर्ट हो गई है. पुलिस ने घाटों की तरफ पेट्रोलिंग बढ़ा दी है. साथ ही नाविकों पर निगरानी कर रही है. लापरवाही या मानक के अनुरूप नाव न होने पर चालान भी कर रही है.

बनारस में नौका विहार करते पर्यटक.
बनारस में नौका विहार करते पर्यटक. (Photo Credit : ETV Bharat)

हर दिन 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं काशी : वाराणसी में हर दिन 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों का आगमन होता है. जिनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा घाटों पर जाते हैं और बोटिंग राइड का आनंद लेते हैं. ऐसे में कई बार नाविक, यात्रियों के लापरवाही के कारण कई घटनाएं भी सामने आती हैं. गंगा में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और नाविक भी नियमों का पालन कर सके, उसको लेकर के वाराणसी कमिश्नरेट के जरिए अनवरत अभियान चलाया जाता है.

बनारस में नौका विहार करते पर्यटक.
बनारस में नौका विहार करते पर्यटक. (Photo Credit : ETV Bharat)

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी में पहले से ही नौका विहार के मानक तय हैं. नाविक उसी के अनुसार गंगा में नौका संचालन करते हैं. वृंदावन की घटना के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है. जल पुलिस, एनडीआरएफ के जवान नागरिक पुलिस लगातार घाटों की पेट्रोलिंग कर रही है. साथ ही नविकों और पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है. बोटिंग राइड के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य कर दिया गया है. लापरवाही बरतने पर दो दर्जन से ज्यादा नावों को सीज कर दिया गया है.




एसीपी ने बताया कि बनारस में गंगा घाटों की सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए विशेष सेफ्टी नेट और फ्लोटिंग बैरिकेट्स का जाल बिछाया जा रहा है. पहले 3 किलोमीटर के दायरे में बिछाया जाएगा. घाटों पर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. हर घाट पर गोताखोर मौजूद हैं. सभी नाविकों को निर्देश हैं कि लाइफ जैकेट, रिंग टॉर्च, रस्सी आदि की उपलब्धता होने पर ही नदी में जाएं. काशी आने वाले पर्यटकों का कहना है कि जिला प्रशासन के डर से बनारस के नाविक अलर्ट पर हैं. हम सभी को लाइफ जैकेट दे रहे हैं. यह हमारे लिए बहुत अच्छा है. हम बिना किसी डर के सहजता से गंगा में नौका विहार कर सकते हैं. नाव पर रिंग्स और रस्सी भी है.





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