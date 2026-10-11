नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में अलर्ट; कुशीनगर में नदी के जलस्तर की निगरानी, एडवाइजरी जारी
जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि कुशीनगर में संभावित बाढ़ के खतरे पर लगातार नजर रखी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:18 PM IST
कुशीनगर : नेपाल में नारायणी (गंडक) नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान निगरानी निदेशालय के मुताबिक, नेपाल के अरुणघाट में बूढ़ी गंडकी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद अब घटने लगा है. बाढ़ का पानी गंडक नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़ने की आशंका है. हालांकि, भारत में इसका असर सीमित रहने का अनुमान है.
जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कुशीनगर में संभावित बाढ़ के खतरे पर लगातार नजर रखी जा रही है. संबंधित विभागों के अधिकारियों को तटबंधों की नियमित निगरानी करने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
केंद्रीय जल आयोग की ओर से 11 अक्टूबर 2026 को जारी विशेष एडवाइजरी में बिहार और उत्तर प्रदेश को अलर्ट रहने तथा गंडक नदी की स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है. एडवाइजरी के अनुसार, नेपाल में नारायणी नदी की सहायक बूढ़ी गंडकी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. नेपाल में नदी के ऊपरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनने के बाद पानी अब गंडक नदी के जरिए निचले इलाकों की ओर बढ़ सकता है.
केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि भारतीय सीमा तक पहुंचते-पहुंचते बाढ़ की लहर का प्रभाव काफी कम हो जाएगा और भारत में इसका असर सीमित रहने की संभावना है. गंडक बैराज पर पानी के प्रवाह में मामूली बढ़ोतरी होने का भी अनुमान जताया गया है. इस एडवाइजरी के बाद कुशीनगर जिले में गंडक नदी के तटवर्ती और निचले इलाकों की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है.
नदी के जलस्तर में संभावित बदलाव को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने, जलस्तर की निगरानी करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखने की जरूरत है. खासकर नदी के किनारे बसे गांवों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए.
फिलहाल केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ के प्रभाव को सीमित रहने का अनुमान जताया है, लेकिन नेपाल से आने वाले पानी को देखते हुए सतर्कता जरूरी है. ऐसे में कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर और तटवर्ती इलाकों की स्थिति पर प्रशासन की निगरानी अहम होगी.
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