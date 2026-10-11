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नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में अलर्ट; कुशीनगर में नदी के जलस्तर की निगरानी, एडवाइजरी जारी

बाढ चौकी ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : नेपाल में नारायणी (गंडक) नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान निगरानी निदेशालय के मुताबिक, नेपाल के अरुणघाट में बूढ़ी गंडकी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद अब घटने लगा है. बाढ़ का पानी गंडक नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़ने की आशंका है. हालांकि, भारत में इसका असर सीमित रहने का अनुमान है.

जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कुशीनगर में संभावित बाढ़ के खतरे पर लगातार नजर रखी जा रही है. संबंधित विभागों के अधिकारियों को तटबंधों की नियमित निगरानी करने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.