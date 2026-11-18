17 लोगों को काटने वाले कुत्ते की मौत से बढ़ी टेंशन, रेबीज की आशंका के बीच अलर्ट
शहर में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक, नगर परिषद और पशुपालन विभाग मिलकर चलाएगी विशेष अभियान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:03 PM IST
मंडी: जिला मंडी के सुंदरनगर शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज संक्रमण की आशंका को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन अलर्ट हो गया है. लगातार सामने आ रही कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद नगर परिषद ने पशुपालन विभाग के सहयोग से शहरभर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है. इस अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और नसबंदी की व्यवस्था की जाएगी. नगर परिषद अध्यक्ष रूमा चौहान ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों के साथ बैठक कर संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई है.
17 लोगों को काटने वाले कुत्ते की मौत, बढ़ी चिंता
कुछ दिन पहले सुंदरनगर शहर में एक आवारा कुत्ते ने एक सप्ताह में ही 17 लोगों को काटकर घायल कर दिया था. बाद में वो कुत्ता बनायक के पास मृत अवस्था में मिला. इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि उसने अन्य कुत्तों को भी काटा हो सकता है. ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. वहीं, सोमवार सुबह वार्ड नंबर 8 में एक और आवारा कुत्ते ने बच्चे को भी काटकर घायल कर दिया. लगातार हो रही घटनाओं के बाद नगर परिषद सुंदरनगर ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की.
"वार्ड नंबर 8 में बच्चे को काटने वाले कुत्ते को पकड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. अंबेडकर नगर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी डॉग कैचर टीम तैनात की जाएगी. पकड़े जाने वाले संदिग्ध कुत्तों की पशु चिकित्सकों से जांच करवाई जाएगी और जरूरत के अनुसार उपचार व टीकाकरण किया जाएगा." - रूमा चौहान, अध्यक्ष, नगर परिषद सुंदरनगर
कुत्ते के काटने पर क्या करें और क्या न करें ?
सिविल अस्पताल सुंदरनगर के प्रभारी डॉ. जितेंद्र रुड़की ने बताया कि अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उस समय पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
क्या करें ?
- कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले प्रभावित हिस्से को साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह धोएं.
- इसके बाद बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय जांच करवाएं.
- डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाएं.
- जरूरत पड़ने पर इम्युनोग्लोबुलिन लगवाना बेहद जरूरी है.
- वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स समय पर करवाएं.
क्या न करें ?
- कुत्ता पालतू हो या आवारा, किसी भी कुत्ते के काटने को हल्के में न लें.
- कुत्ते के काटने पर वैक्सीनेशन कोर्स को अधूरा न छोएं.
हर वार्ड में लगेंगे विशेष शिविर
रूमा चौहान ने बताया कि पशुपालन विभाग के सहयोग से प्रत्येक वार्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे. नगर परिषद सुंदरनगर अब तक करीब 100 कुत्तों की नसबंदी करवा चुकी है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के साथ रेबीज संक्रमण के खतरे को कम करना है.
सोशल मीडिया पर संदिग्ध कुत्ते का वीडियो वायरल
इसी बीच भूरे रंग के एक संदिग्ध कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह कुत्ता पहले अंबेडकर नगर में देखा गया था और अब लखदाता सुपर बाजार की ओर घूम रहा है. लोगों से बच्चों को अकेले बाहर न भेजने और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की जा रही है. नगर परिषद अध्यक्ष ने शहरवासियों से अपील की है कि किसी भी आक्रामक या संदिग्ध कुत्ते के दिखाई देने पर तुरंत नगर परिषद को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.