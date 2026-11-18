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17 लोगों को काटने वाले कुत्ते की मौत से बढ़ी टेंशन, रेबीज की आशंका के बीच अलर्ट

आवारा कुत्तों का आतंक ( IANS )

मंडी: जिला मंडी के सुंदरनगर शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज संक्रमण की आशंका को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन अलर्ट हो गया है. लगातार सामने आ रही कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद नगर परिषद ने पशुपालन विभाग के सहयोग से शहरभर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है. इस अभियान के तहत प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और नसबंदी की व्यवस्था की जाएगी. नगर परिषद अध्यक्ष रूमा चौहान ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों के साथ बैठक कर संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई है.

17 लोगों को काटने वाले कुत्ते की मौत, बढ़ी चिंता

कुछ दिन पहले सुंदरनगर शहर में एक आवारा कुत्ते ने एक सप्ताह में ही 17 लोगों को काटकर घायल कर दिया था. बाद में वो कुत्ता बनायक के पास मृत अवस्था में मिला. इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि उसने अन्य कुत्तों को भी काटा हो सकता है. ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. वहीं, सोमवार सुबह वार्ड नंबर 8 में एक और आवारा कुत्ते ने बच्चे को भी काटकर घायल कर दिया. लगातार हो रही घटनाओं के बाद नगर परिषद सुंदरनगर ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की. सुंदरनगर में बढ़ा कुत्तों का हमला (ETV Bharat) "वार्ड नंबर 8 में बच्चे को काटने वाले कुत्ते को पकड़ने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. अंबेडकर नगर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी डॉग कैचर टीम तैनात की जाएगी. पकड़े जाने वाले संदिग्ध कुत्तों की पशु चिकित्सकों से जांच करवाई जाएगी और जरूरत के अनुसार उपचार व टीकाकरण किया जाएगा." - रूमा चौहान, अध्यक्ष, नगर परिषद सुंदरनगर कुत्ते के काटने पर क्या करें और क्या न करें ? सिविल अस्पताल सुंदरनगर के प्रभारी डॉ. जितेंद्र रुड़की ने बताया कि अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उस समय पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.