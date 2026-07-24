हिमाचल में अगले 14 दिन कैसे रहेंगे, इन जिलों में भारी बारिश तो कई इलाकों में सामान्य से कम बरसेंगे बादल
IMD के अनुसार, 27 से 29 जुलाई के बीच प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:17 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून के बीच अगले दो सप्ताह मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इसे लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने विस्तृत रेंज वेदर फोरकास्ट जारी कर दिया है. 24 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए जारी इस पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कुछ दिनों में कुछेक क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. हालांकि, राहत की बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में कुल मिलाकर बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है.
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी
पूर्वानुमान के मुताबिक, 23 से 29 जुलाई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, 27 से 29 जुलाई के बीच कुछ अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. सप्ताह के अन्य दिनों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. बारिश के वितरण की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर के अधिकांश हिस्सों में बादल सामान्य से कम बरसने की संभावना है. इसके अलावा कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति के कुछ क्षेत्रों में भी सामान्य से कम बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के अनुसार, बिलासपुर और किन्नौर के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने का अनुमान है. इसके अतिरिक्त शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के कुछ हिस्सों में भी सामान्य वर्षा हो सकती है. लेकिन, सोलन जिले के अधिकांश क्षेत्रों, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है.
31 जुलाई से 6 अगस्त में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज
प्रदेश में 31 जुलाई से 6 अगस्त के दौरान भी कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस दौरान मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और उनसे सटे मैदानी इलाकों में कुछ दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. हालांकि पूरे सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है. केवल किन्नौर जिले के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक या सामान्य बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार यह पूर्वानुमान कृषि, बागवानी, आपदा प्रबंधन और आम जनजीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण है. विभाग ने लोगों से मौसम की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर रखने और भारी बारिश की संभावना वाले दिनों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी
मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों से बेहद सावधानी बरतने की अपील की है.
- भारी बारिश से बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.
- भारी बारिश के कारण प्रदेश के निचले इलाकों में जलदजमाव की समस्या.
- फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां फिसल सकती हैं.
- भारी से अति भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग बाधित होने के चलते ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
- भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं.
जनता से प्रशासन की अपील
- भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
- भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
- बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
- नदी-नाले उफान पर होने के कारण पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
- प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें.
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