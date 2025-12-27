दिल्ली में प्रचंड ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, विजिबिलिटी बेहद कम, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
Published : December 27, 2025 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में नए वर्ष की शुरुआत कड़ाके की ठंड और शीतलहर के साथ हो सकती है. पहाड़ों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा. राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है.
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन यानि शुक्रवार सुबह हल्की धुंध देखने को मिली. दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. आर्द्रता का स्तर 47 से 100 फीसदी तक रहा.
#WATCH दिल्ली | अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत छाई हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 27, 2025
CPCB के अनुसार इलाके का AQI 410 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/r9fmflXiyI
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर बात करें तो 27 और 28 दिसंबर को सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. दौरान न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सतर्क रहने और कोहरे में फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है.
#WATCH | दिल्ली: वीडियो आनंद विहार इलाके से है, जहां स्मॉग की परत छाई हुई दिखी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 27, 2025
CPCB के मुताबिक, इलाके का AQI 410 है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/1kR93bYJ07
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7: 15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 अंक बना हुआ है. जबकि, शहर फरीदाबाद में 302, गुरुग्राम में 293, गाजियाबाद में 288, ग्रेटर नोएडा में 278 और नोएडा में 263 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि, कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर 500 के बीच में बना हुआ है.
