उत्तराखंड के इन जिलों में आज कोहरा बढ़ा सकता है लोगों की टेशन, अलर्ट जारी

उत्तराखंड में आज कई जिलों में कोहरा लोगों की टेंशन को बढ़ा सकता है.

Uttarakhand Fog Alert
उत्तराखंड में कोहरा बढ़ा सकता है लोगों की परेशानियां (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 8, 2026 at 9:10 AM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को सचेत रहने की अपील की है.नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला.

हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, बैलपड़ाव, पिरूमदारा, प्रतापपुर समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई. कई स्थानों पर दृश्यता 40 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. नैनीताल जिले में घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह के समय दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और लंबी दूरी की यात्रा कर रहे वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर होना पड़ा. कोहरे की वजह से कुछ स्थानों पर यातायात रुक-रुक कर चलता नजर आया.

Uttarakhand Fog
रामनगर में छाया घना कोहरा (Photo-ETV Bharat)

उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भले ही प्रदेश के सभी जिलों मेंराज्य के हरिद्वार, उधसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी व देहरादून जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं प्रदेश के उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं शीत दिवस रहने की अंदेशा जताया गया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं बात राजधानी देहरादून की करें यहां आसमान मुख्यतः साफ़ रहेगा .कुहासा छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 22°C तथा 05°C के लगभग रहने की संभावना है.

कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम: उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. सुबह और शाम के समय कई मैदानी क्षेत्र धुंध की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं. कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिस कारण वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं. चालक वाहनों में लाइट जलाकर आवाजाही कर रहे हैं. वहीं पर्वतीय अंचलों में सड़कों पर पाला पड़ रहा है, जो हादसों को दावत दे रहा है. सुबह और शाम तापमान गिरने के से हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिल रही है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं.

केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है. केदारनाथ में लगातार बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्यों पर भी ब्रेक लग रहा है. केदारनाथ में आईटीबीपी के जवान माइनस तापमान में भी धाम की सुरक्षा में डटे हुए हैं. धाम में लगातार बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्य करना मुश्किल हो रहा है. धाम में बर्फबारी के कारण ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है.

