ETV Bharat / state

बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन का असर! झारखंड में 23-25 सितंबर तक बारिश का जोर, कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

रांची: बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर अब झारखंड के मौसम पर साफ दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और 23 सितंबर की रात तक उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट के बीच से गुजरने की संभावना है. इसके प्रभाव से झारखंड में अगले तीन दिनों तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने वाला है. इसका असर दिखने लगा है. रांची समेत झारखंड के कई जिलों में देर रात से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है.

आज 23 सितंबर को इन इलाकों में भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 23 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. दक्षिणी झारखंड के साथ रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है. वहीं उत्तर-पूर्वी झारखंड के गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में भी भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी है.

झारखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट (Etv Bharat)

24 सितंबर को और बढ़ेगा बारिश का असर

24 सितंबर को दक्षिण-पश्चिमी झारखंड में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है. सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इनसे सटे रांची, गुमला और खूंटी में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वहीं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां, मध्य झारखंड के लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो तथा उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी है.