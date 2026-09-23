ETV Bharat / state

बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन का असर! झारखंड में 23-25 सितंबर तक बारिश का जोर, कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

झारखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. रांची और कई क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

heavy rainfall in Jharkhand
झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 7:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर अब झारखंड के मौसम पर साफ दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और 23 सितंबर की रात तक उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट के बीच से गुजरने की संभावना है. इसके प्रभाव से झारखंड में अगले तीन दिनों तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने वाला है. इसका असर दिखने लगा है. रांची समेत झारखंड के कई जिलों में देर रात से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है.

आज 23 सितंबर को इन इलाकों में भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 23 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. दक्षिणी झारखंड के साथ रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश की संभावना है. वहीं उत्तर-पूर्वी झारखंड के गिरिडीह, देवघर और जामताड़ा में भी भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी है.

heavy rainfall in Jharkhand
झारखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट (Etv Bharat)

24 सितंबर को और बढ़ेगा बारिश का असर

24 सितंबर को दक्षिण-पश्चिमी झारखंड में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है. सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इनसे सटे रांची, गुमला और खूंटी में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. वहीं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां, मध्य झारखंड के लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो तथा उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी है.

heavy rainfall in Jharkhand
झारखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट (Etv Bharat)

25 सितंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

25 सितंबर को बारिश का फोकस झारखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे लगे उत्तर-मध्य इलाकों में रहने की संभावना है. पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के साथ हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान पूरे राज्य में कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 72 घंटे झारखंड के लिए मौसम के लिहाज से अहम हैं. आज 23 सितंबर को कई हिस्सों में भारी बारिश, 24 सितंबर को दक्षिण-पश्चिमी झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश और 25 सितंबर को उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.

यह भी पढ़ें:

करमा पर्व पर बारिश का साया! झारखंड में आज गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, 24 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट

झारखंड के इन जिलों में आज बारिश की संभावना, जानें अपने-अपने इलाके का हाल

बंगाल की खाड़ी में बन रहा डिप्रेशन, झारखंड में होगी झमाझम बारिश, कल से दिखने लगेगा असर, 23-24 सितंबर को विशेष अलर्ट

TAGGED:

HEAVY RAINFALL
JHARKHAND WEATHER
झारखंड में बारिश
झारखंड का मौसम
JHARKHAND RAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.