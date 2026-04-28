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बिहार के 36 जिलों में आसमान से बरसेगी आफत! 50 किमी की रफ्तार से आएगी तबाही वाली आंधी

बिहार के 36 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी. 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना. पढ़ें-

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बिहार में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 10:25 AM IST

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पटना: बिहार में मौसम विभाग के अनुसार, वायुमंडलीय अस्थिरता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है. राज्य के कुल 36 जिलों में आज आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. इस मौसमी बदलाव से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने के आसार हैं.

14 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट': विभाग ने उत्तर बिहार के 14 जिलों में स्थिति को गंभीर मानते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया है. इन जिलों में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल हैं. यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है.

32 जिलों में 'येलो अलर्ट' का साया: हालांकि कुल 36 जिलों में चेतावनी है, लेकिन 32 जिलों को 'येलो अलर्ट' की श्रेणी में रखा गया है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने (वज्रपात) की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और छिटपुट वर्षा हो सकती है.

50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किमी/घंटा तक भी पहुंच सकती है, जिससे कच्चे मकानों, पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंच सकता है.

बचाव के लिए विशेष दिशा-निर्देश: मौसम केंद्र पटना ने आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में लोगों को ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहने को कहा गया है ताकि वज्रपात से बचा जा सके.

किसानों की बढ़ी चिंता: भले ही बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत मिले, लेकिन आम और लीची के किसानों के लिए यह चिंता का विषय है. मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे इलाकों में तेज हवाओं के कारण शाही लीची और आम की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है.

गर्मी और लू से अस्थाई राहत: पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई जिले भीषण लू (Heatwave) की चपेट में थे, जहां तापमान 42-43 डिग्री तक पहुंच गया था. इस बारिश के कारण लोगों को तपिश से बड़ी राहत मिली है. हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 मई से पारा फिर से चढ़ना शुरू होगा और 5 मई तक दोबारा लू का असर दिख सकता है.

प्रशासन ने कसी कमर: राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. भारी बारिश या आंधी से होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया है.

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