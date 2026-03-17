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अभी बदला-बदला रहेगा मौसम का मिजाज, झारखंड में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट

रांचीः झारखंड में मौसम ने फिर करवट ली है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 17 मार्च से राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ करीब 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ठनका गिरने की भी आशंका जताई गयी है.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

आगामी 18 मार्च को भी यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 19 और 20 मार्च को लगभग पूरे राज्य में बादल छाए रहने और कई जगहों पर बारिश के आसार हैं. वहीं 21 और 22 मार्च को भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा. प्रदेश के कई जिलों में बादल और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.

तापमान का हाल