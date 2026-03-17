अभी बदला-बदला रहेगा मौसम का मिजाज, झारखंड में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट
झारखंड में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.
Published : March 17, 2026 at 2:12 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम ने फिर करवट ली है. मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 17 मार्च से राज्य के विभिन्न जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ करीब 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ठनका गिरने की भी आशंका जताई गयी है.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
आगामी 18 मार्च को भी यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 19 और 20 मार्च को लगभग पूरे राज्य में बादल छाए रहने और कई जगहों पर बारिश के आसार हैं. वहीं 21 और 22 मार्च को भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा. प्रदेश के कई जिलों में बादल और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.
तापमान का हाल
तापमान की बात करें तो झारखंड में गर्मी धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने लगी है. राज्य में सबसे अधिक तापमान डालटनगंज में 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री रहा. जमशेदपुर में अधिकतम 35.3 डिग्री और चाईबासा में 34.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास साफ तौर पर बढ़ गया है.
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