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बिहार के 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, कड़केगी बिजली.. पटना में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 25 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. पढ़ें खबर-

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बिहार में मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 10:07 AM IST

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पटना: बिहार में मानसून असर देखने को मिल रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. साथ ही 25 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार के इन 25 जिलों में अलर्ट: पटना मौसम विभाग के अनुसार, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

पटना में कैसा रहेगा मौसम?: मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी पटना का मौसम सुहावना बना रहेगा. दिन भर बादल छाए रहेंगे. हल्की-हल्की बरसात के आसार हैं, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी.

बीते 24 घंटे में हल्की बारिश दर्ज: पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई. जहानाबाद में सबसे ज्यादा 4.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. शेखपुरा में 3 मिलीमीटर, पटना के बाढ़ क्षेत्र में 2.2 मिलीमीटर और वैशाली में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई.

तापमान में होगी बढ़ोतरी: आने वाले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री बढ़कर 36.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि कैमूर में सबसे अधिक 38.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

28 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश: 28 जुलाई को गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. इन क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मानसून सक्रिय होने का इंतजार: रविवार को पटना सहित अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में गर्मी का यह रुख अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. कमजोर मानसून के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है.

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