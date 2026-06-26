झारखंड में बारिश-आंधी का दौर, कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट
झारखंड में बारिश के साथ कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है.
Published : June 26, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 5:18 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 26 जून से राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है.
आज (26 जून) का मौसम
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकती है. मध्य, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है.
27 जून का पूर्वानुमान
27 जून को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. हालांकि गढ़वा, पलामू और चतरा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है.
28 जून को भी जारी रहेगा असर
28 जून को भी राज्य के अनेक हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. कई स्थानों पर मेघगर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं.
इन जिलों के लिए अलर्ट
मौसम केंद्र ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है. वहीं गढ़वा, पलामू और चतरा में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने का अनुमान है.
पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम
पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा. सबसे अधिक अधिकतम तापमान डालटनगंज में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा. इसके अलावा सरायकेला में 38.6 डिग्री, जमशेदपुर में 38.2 डिग्री, बोकारो में 38.1 डिग्री और चाईबासा में 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम केंद्र के अनुसार अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं.
मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल
समुद्र तल पर बनी मौसमी ट्रफ फिलहाल राजस्थान से होते हुए उत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिशा तक फैली हुई है. वहीं, एक अन्य ट्रफ पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना तक सक्रिय है. इन मौसमी प्रणालियों के कारण वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिससे झारखंड में बादल बनने और बारिश की अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो रही हैं.
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा डाल्टनगंज के आसपास तक पहुंच चुकी है. अगले तीन से चार दिनों में झारखंड के शेष हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं.
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