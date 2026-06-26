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झारखंड में बारिश-आंधी का दौर, कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट

रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 26 जून से राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है. लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है.

आज (26 जून) का मौसम

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकती है. मध्य, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है.

27 जून का पूर्वानुमान

27 जून को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. हालांकि गढ़वा, पलामू और चतरा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है.

वज्रपात को लेकर जारी चेतावनी (ETV Bharat)

28 जून को भी जारी रहेगा असर

28 जून को भी राज्य के अनेक हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. कई स्थानों पर मेघगर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं.

इन जिलों के लिए अलर्ट

मौसम केंद्र ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है. वहीं गढ़वा, पलामू और चतरा में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने का अनुमान है.