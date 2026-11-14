पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट, 15 नवंबर से इस वजह से बढ़ेगा जाड़ा
2-3 दिन बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:17 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं, आज पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पिछले 24 घंटों में सुबह के समय उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर घना से अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर बरेली में दर्ज की गई.
इन जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली के आसपास के जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना है. सुबह और शाम के समय पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर कहीं-कहीं घना तो कहीं पिछला कोहरा रहेगा.
ठंड में होगा इजाफा: 15 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा. जिसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के तापमान में भी बदलाव होने की संभावना है. आज से 2-3 दिन बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है जिससे ठंडक में इजाफा होगा.
लखनऊ का मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह-शाम के समय कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 29 तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस काम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोंभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की संभावना है. जिसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम में भी परिवर्तन होगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है.
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