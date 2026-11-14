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पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट, 15 नवंबर से इस वजह से बढ़ेगा जाड़ा

14 और 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों में बूंदाबांदी की चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं, आज पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पिछले 24 घंटों में सुबह के समय उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर घना से अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर बरेली में दर्ज की गई.

इन जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली के आसपास के जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना है. सुबह और शाम के समय पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर कहीं-कहीं घना तो कहीं पिछला कोहरा रहेगा.