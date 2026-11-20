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चक्रवाती तूफान 'अकवान' का झारखंड में दिखने लगा असर, 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांची: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान का सीधा असर अब झारखंड के मौसम पर दिखने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 20 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहेगा. आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ ही राज्य के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना जताई गई है.

राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहेंगे और दो या अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. बारिश के कारण रांची के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और यह 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.