चक्रवाती तूफान 'अकवान' का झारखंड में दिखने लगा असर, 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट
झारखंड में चक्ववाती तूफान अकवान का असर दिखने लगा है. आज कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 20, 2026 at 9:01 AM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान का सीधा असर अब झारखंड के मौसम पर दिखने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 20 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहेगा. आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ ही राज्य के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना जताई गई है.
राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहेंगे और दो या अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. बारिश के कारण रांची के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और यह 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
चक्रवात 'अकवान' का रुख और झारखंड पर असर
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'अकवान' 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. आज सुबह यह ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 110 किमी दक्षिण में केंद्रित था. यह तूफान आज दोपहर से पहले गोपालपुर के करीब उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करेगा.
लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों के साथ 90 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. हालांकि, इस तूफान का मुख्य केंद्र ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं, लेकिन इसके आउटर रेन क्लाउड बैंड के जमीन में प्रवेश करने से झारखंड में भी नमी बढ़ गई है. इसकी वजह से झारखंड में अगले दो दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, वज्रपात और दिन के तापमान में गिरावट का असर देखने को मिलेगा.
20 नवंबर को प्रभावित होने वाले जिले और अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक, 20 नवंबर को पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है. हालांकि, विशेष रूप से दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. विभाग ने इन दोनों क्षेत्रों के कुल 13 जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है. इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिला शामिल हैं.
21 नवंबर को इन जिलों के लिए जारी है अलर्ट
चक्रवात के आगे बढ़ने के साथ ही 21 नवंबर को बारिश की गतिविधियों का केंद्र राज्य के उत्तरी हिस्सों की ओर खिसक जाएगा. मौसम विभाग ने 21 नवंबर को उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है. इनमें देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल हैं.
तापमान पर चक्रवाती तूफान का असर
मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो आज और 21 नवंबर को अधिकतम तापमान गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जो सामान्य से कम होने के कारण दिन में हल्की ठंडक का अहसास कराएगा.
वहीं दूसरी ओर, आसमान में घने बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. रांची में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मौसम साफ होने के बाद यानी 22 नवंबर से अधिकतम तापमान फिर से बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी.
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