झारखंड में अकवन तूफान का दिखेगा असर, 20-21 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट
चक्रवाती तूफान अकवन का झारखंड में भी असर दिखने की संभावना है. भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 18, 2026 at 8:41 AM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी में तेजी से ताकतवर हो रहा चक्रवाती तूफान अकवन झारखंड के मौसम का मिजाज बदलने वाला है. इस तूफान के प्रभाव से राज्य में 19 नवंबर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. खासकर 20 और 21 नवंबर को दक्षिणी झारखंड और कोल्हान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हालांकि, 18 नवंबर को राज्य में मौसम सामान्य रहने और सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा तथा दिन में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है. इस तूफान के असर के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक की कमी आने की संभावना जताई गई है.
20 नवंबर को इन जिलों में भारी बारिश की आशंका
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 19 नवंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 20 नवंबर को राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. दक्षिणी झारखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. इसका प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा जिलों में देखने को मिल सकता है.
21 व 22 नवंबर को इन जिलों में असर की संभावना
21 नवंबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस दिन दक्षिणी झारखंड के अलावा उत्तर-पश्चिमी झारखंड के लातेहार से सटे इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है. साथ ही गुमला, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, और सरायकेला खरसावां में असर देखने को मिल सकता है. 22 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 23 नवंबर को दक्षिणी और उससे सटे मध्यवर्ती इलाकों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.
क्या है अकवन तूफान, कहां से आया इसका नाम
बंगाल की खाड़ी में सक्रिय इस चक्रवाती तूफान का नाम अकवन रखा गया है. यह नाम ईरान की ओर से प्रस्तावित किया गया है. फारसी भाषा में इसका मतलब ताकतवर दानव होता है. उत्तर हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफानों के नामकरण के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के क्षेत्रीय पैनल ने 13 देशों की सूची तैयार की है. भारत मौसम विज्ञान विभाग इसी सूची के क्रम के अनुसार तूफानों का नाम निर्धारित करता है.
गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, यह 18 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान और 19 नवंबर तक अति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है. इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यनम के तट पर नेल्लोर से विशाखापत्तनम के बीच टकराने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों के साथ 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
नवंबर से पहले भी बंगाल की खाड़ी में लगातार चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिली हैं. अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इस साल का पहला चक्रवाती तूफान 'अरनब' बना था. इसके बाद नवंबर की शुरुआत में मुरासु चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित हुआ. अब नवंबर के मध्य में अकवन तीसरा चक्रवाती तूफान है. अरनब नाम बांग्लादेश ने, जबकि मुरासु नाम भारत ने प्रस्तावित किया था. वहीं अकवन का नाम ईरान की ओर से दिया गया था.
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