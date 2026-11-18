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झारखंड में अकवन तूफान का दिखेगा असर, 20-21 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांची: बंगाल की खाड़ी में तेजी से ताकतवर हो रहा चक्रवाती तूफान अकवन झारखंड के मौसम का मिजाज बदलने वाला है. इस तूफान के प्रभाव से राज्य में 19 नवंबर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. खासकर 20 और 21 नवंबर को दक्षिणी झारखंड और कोल्हान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हालांकि, 18 नवंबर को राज्य में मौसम सामान्य रहने और सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा तथा दिन में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है. इस तूफान के असर के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक की कमी आने की संभावना जताई गई है.