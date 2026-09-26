बिहार में आज भी दिखेगा चक्रवाती तूफान का कहर, पटना समेत 19 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी
बिहार में तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ भारी बारिश जारी, पटना सहित 19 जिलों में येलो अलर्ट. फिर भी मानसून में 33 प्रतिशत कमी.
Published : September 26, 2026 at 7:49 AM IST
पटना: बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम पूरी तरह बदल चुका है. राज्य के कई इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने शनिवार को पटना समेत 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की आशंका जताई गई है.
आज किन जिलों में रहेगा खराब मौसम
पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की सबसे अधिक संभावना है. उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना में भी रुक-रुककर बारिश और तेज हवाओं का दौर चलता रहेगा. इसके अलावा सिवान, भोजपुर, कैमूर, नवादा, शेखपुरा, रोहतास, सारण, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय और गया में भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश होगी.
बीते 24 घंटे में कहां कितनी हुई बारिश
पिछले एक दिन में राज्य के कई स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा दर्ज की गई. सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर पानी गिरा. खगड़िया के बलतारा में 116.2 मिलीमीटर, मधुबनी के झंझारपुर में 110.6 मिलीमीटर, पश्चिम चंपारण के बगहा में 98.2 मिलीमीटर और खगड़िया शहर में 97 मिलीमीटर बारिश हुई.
तापमान में आई गिरावट
लगातार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय कमी आई है. शुक्रवार को कैमूर में सबसे अधिक 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. पटना में यह 27.3 डिग्री, छपरा में 28.8 डिग्री, भागलपुर में 29.2 डिग्री, पूर्णिया में 28.4 डिग्री, रोहतास में 26.6 डिग्री, दरभंगा में 28 डिग्री और मुजफ्फरपुर में 26 डिग्री रहा.
September 25, 2026
पटना का मौसम कैसा रहेगा
राजधानी पटना में आज भी आसमान पर घने बादल छाए रहेंगे. शहर में एक-दो दौर की तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. पटना का अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
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उड़ानों पर पड़ा असर
खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिला. शुक्रवार को दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान पटना हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकी. विमान को सुरक्षित रूप से कोलकाता भेज दिया गया.
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मौसम विभाग की सलाह
मेघगर्जन और वज्रपात के खतरे को देखते हुए लोग खुले स्थानों पर न रहें. सुरक्षित पक्के मकानों में शरण लें. ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और बिजली के तारों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें.
September 25, 2026
26 सितंबर के बाद मिलेगी राहत, मानसून में अभी भी कमी
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 सितंबर के बाद राज्य में मूसलाधार बारिश से राहत मिलने के संकेत हैं. 27 सितंबर से मौसम सामान्य होने की उम्मीद है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. इस मानसून सीजन में बिहार में अब तक सामान्य से 33 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जहां 959.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां केवल 646.7 मिलीमीटर ही दर्ज की गई है.
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