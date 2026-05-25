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इबोला वायरस संक्रमण, रायपुर एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी, यात्रियों की होगी हेल्थ चेकिंग

रायपुर : कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य समेत अफ्रीक देशों पर इबोला वायरस संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है. सबसे ज्यादा असर कांगो पर पड़ा है. इसे देखते हुए विश्व के तमाम देशों में अलर्ट और एडवाइजरी जारी हो रही है. भारत में भी इबोला को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. इस कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर इबोला को लेकर अलर्ट जारी हुआ है.

इस अलर्ट में संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि इबोला संक्रमण की रोकथाम यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और आवश्यक प्रबंध व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट परिसर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये.नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग व्यवस्था का समन्वय करेगा. इसके अलावा संदिग्ध मामलों की पहचान कर संबंधित स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचना देना, आइसोलेशन रेफरल एवं आपातकालीन प्रबंधन की व्यवस्था भी वह सुनिश्चित करना होगा.

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का आदेश (ETV BHARAT)

इबोला की रोकथाम को लेकर हरकत में सरकार

भविष्य में इबोला संक्रमण को देखते हुए संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के राज्य सर्विलेंस अधिकारी एवं उपसंचालक द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. इबोला वायरस एक अत्यधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है, जो गंभीर हेमोरेजिक फीवर का कारण बनती है. यह संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे खून, लार, पसीना और उल्टी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है. भारत सरकार ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग और कड़ी निगरानी शुरू कर दी है.