आखातीज और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे को लेकर प्रशासन अलर्ट, अजमेर में दो बाल विवाह रुकवाए
एडीएम सिटी का कहना है कि कोई भी बाल विवाह करता पाया गया, तो उसके खिलाफ शारदा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Published : April 17, 2026 at 7:32 PM IST
अजमेर: आखातीज और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है, ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. प्रशासन ने जिले में होने जा रहे दो बाल विवाह भी रुकवाए हैं.
एडीएम सिटी नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि प्रशासन को जिले में दो क्षेत्रों में बाल विवाह होने की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित परिवारों को पाबंद किया गया. मीणा ने बताया कि 16 अप्रैल को सरवाड़ क्षेत्र के चमन चौराहे पर एक परिवार की ओर से 22 अप्रैल को बाल विवाह किए जाने की शिकायत मिली थी. इस पर तहसीलदार और स्थानीय पुलिस को मौके पर भेजकर परिवार को सख्त हिदायत दी गई और उन्हें बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया.
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कंट्रोल रूम स्थापित: उन्होंने बताया कि इसी तरह शुक्रवार को केकड़ी के मेड़ता कला गांव में भी बाल विवाह की सूचना प्रशासन को मिली थी, जिस पर प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर परिजनों को चेतावनी दी और विवाह रोकने के निर्देश दिए. साथ ही परिवार को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद भी किया. उन्होंने बताया कि सभी उपखंड क्षेत्र में उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही निगरानी भी रखें और सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें.
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प्रशासन की आमजन से अपील: एडीएम सिटी नरेंद्र कुमार मीणा ने आमजन से अपील की है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथा से दूर रहें और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें. साथ ही जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन बाल विवाह को रुकवाने में प्रशासन का सहयोग करें. सूचना देने वाले नाम गोपनीय रखा जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बाल विवाह करता पाया गया, तो उसके खिलाफ शारदा एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.