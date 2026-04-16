एक हाथ में प्लास्टिक बोतल, दूसरे में नशा मुक्ति 'पोस्टर' ! पूर्व सरकार के शराबबंदी वादे से अब भाजपा पर सियासी वार
छत्तीसगढ़ में फिर सियासत का मुद्दा शराब बनी है. नशा मुक्ति की बातें और दूसरी तरफ प्लास्टिक बोतलों में शराब बेचने पर बयानबाजी तेज है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 16, 2026 at 9:04 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू नई आबकारी नीति ने शराब को प्लास्टिक (PET) बोतलों तक पहुंचा दिया है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी फिर उबाल पर है. एक तरफ भाजपा सरकार गांव-गांव, स्कूल-कॉलेज और युवाओं के बीच नशा मुक्ति अभियान, पोस्टर और शपथ के जरिए जागरूकता फैला रही है, तो दूसरी तरफ शराब बिक्री को आसान और सुविधाजनक बनाने वाले फैसले उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
दिलचस्प यह है कि शराबबंदी और नशा मुक्ति का यह विरोधाभास सिर्फ मौजूदा सरकार तक सीमित नहीं है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, और सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने नशा मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए बड़े जन-जागरण अभियान के निर्देश दिए थे. लेकिन पांच साल सत्ता में रहने के बावजूद शराबबंदी लागू नहीं हो सकी.
अब भाजपा सरकार के दौर में एक हाथ में प्लास्टिक बोतल और दूसरे हाथ में नशा मुक्ति का पोस्टर विपक्ष को बड़ा सियासी हथियार दे रहा है, वहीं भाजपा कांग्रेस के पुराने अधूरे वादों को याद दिलाकर पलटवार कर रही है.यानी सवाल अब सिर्फ शराब बिक्री का नहीं, बल्कि दोनों सरकारों की नीयत बनाम राजस्व राजनीति का बन गया है.
1 अप्रैल से बदली शराब की तस्वीर, PET बोतल से नई बहस
नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2026 से सरकारी दुकानों में कांच की जगह PET बोतलों में शराब बिक्री शुरू हो गई है. सरकार का तर्क है कि इससे ट्रांसपोर्ट में टूट-फूट कम होगी, लॉजिस्टिक्स आसान होंगे और राजस्व नुकसान रुकेगा. साथ ही ड्राई-डे घटाने और होली-मुहर्रम जैसे कुछ त्योहारों पर दुकानें खुली रखने के फैसले ने विपक्ष को सरकार पर “राजस्व-प्रेम” का आरोप लगाने का मौका दे दिया.
भाजपा का बचाव
राजस्व सुरक्षा, सुविधा और जनभावनाभाजपा की ओर से साफ कहा गया कि PET बोतल का फैसला सिर्फ सुविधा, सुरक्षा और राजस्व हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है.पार्टी का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनभावनाओं के अनुरूप शराब दुकानों के संचालन और उपलब्धता से जुड़े फैसले किए गए हैं.साथ ही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेताओं का कहना है कि जो पार्टी पांच साल तक शराबबंदी पर सिर्फ तारीख देती रही, उसे आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं है.
कांग्रेस का हमला, युवाओं की कमाई और सेहत पर चोट
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव के समय शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा अब राजस्व बढ़ाने के लिए प्लास्टिक बोतलों में शराब बेच रही है.कांग्रेस का आरोप है कि सरकार युवाओं की गाढ़ी कमाई और उनकी सेहत दोनों से खेल रही है. बैज का तंज अब पूरे विवाद की सबसे चर्चित लाइन बन चुका है “आज प्लास्टिक बोतल में बेच रहे हैं, कल पानी पाउच की तरह शराब न बेचने लगें.”
राजस्व का खेल, 10 साल में तीन गुना से ज्यादा कमाई
- 2016-17- ₹3,800 करोड़
- 2017-18- ₹3,900 करोड़
- 2018-19- ₹4,250 करोड़
- 2019-20- ₹4,800 करोड़
- 2020-21- ₹5,300 करोड़
- 2021-22- ₹6,000 करोड़
- 2022-23- ₹6,500 करोड़
- 2023-24- ₹9,000 करोड़
- 2024-25- ₹10,000 करोड़
- 2025-26- ₹11,000 से ₹12,500 करोड़ लक्ष्य
यानी एक दशक में शराब से कमाई लगभग तीन गुना से ज्यादा हो चुकी है. यही आंकड़ा विपक्ष को सरकार की “राजस्व पहले, जनस्वास्थ्य बाद में” वाली लाइन पर हमला करने का मौका दे रहा है.
नशा मुक्ति बनाम आसान शराब बिक्री
एक तरफ राज्य सरकार ‘नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान’ के तहत 33 जिलों में समितियां, स्कूल-कॉलेजों में सेमिनार, गांवों में भारत माता वाहिनी और नशा मुक्ति केंद्रों के लिए 20 करोड़ का बजट दे रही है. दूसरी तरफ शराब बिक्री को और सुविधाजनक बनाने के फैसले हो रहे हैं. यही वजह है कि विपक्ष तंज कस रहा है सरकार एक हाथ से नशा छुड़ाने की शपथ दिलाती है, दूसरे हाथ से बोतल थमा देती है.
कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड भी सवालों में
इस मुद्दे पर कांग्रेस भी पूरी तरह बेदाग नहीं है.2018 के घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही थी.तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा था कि शराबबंदी होगी, लेकिन नोटबंदी की तरह एक झटके में नहीं. उन्होंने नशा मुक्ति जन-जागरण अभियान के भी निर्देश दिए, लेकिन पूरा कार्यकाल निकल गया और शराबबंदी लागू नहीं हो सकी.अब विपक्ष में बैठी वही कांग्रेस शराब के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है, जिससे भाजपा को पलटवार का मजबूत आधार मिल गया है.
बड़ा सवाल, दो सरकारें, एक जैसा विरोधाभास?
प्लास्टिक बोतल, घटे ड्राई-डे, त्योहारों पर खुली दुकानें, बढ़ता आबकारी राजस्व और दूसरी तरफ नशा मुक्ति की बातें इन सबने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा नैरेटिव बना दिया है. भाजपा कह रही है कि यह राजस्व सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा का फैसला है. कांग्रेस इसे युवाओं की सेहत बनाम सरकारी कमाई का मुद्दा बना रही है. लेकिन बड़ा सवाल वही है क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकारें बदलती हैं, या शराबबंदी और नशा मुक्ति का विरोधाभास जस का तस रहता है?