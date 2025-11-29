शिमला में जाम छलकाने से पहले हो जाए सावधान! ऐसा करने पर भारी जुर्माने के साथ होगी 3 महीने की जेल
शिमला में शराब पीने वाले अगर नियम को तोड़ेंगे तो उन पर एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले सावधान हो जाए. क्योंकि अगर कोई भी सड़क किनारे या पब्लिक प्लेस पर शराब पीता पकड़ा गया तो, उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा. दरअसल, शिमला एनआईसी कांफ्रेंस हॉल में डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन एवं रोकथाम को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही मीटिंग में मौजूद सदस्यों से रोकथाम के लिए उठाएं कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई.
खुले में शराब पीने पर होगी करवाई
बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त ने बताया, 'सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों पर एक्साइज एक्ट की सेक्शन 46 के तहत करवाई की जाएगी. इस एक्ट के तहत 1,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही तीन महीने तक जेल का भी प्रावधन है'.
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, प्रदेश सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान लॉन्च किया है. इसके तहत शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के हर हित धारकों को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है. ताकि सरकार के संकल्प को पूरा कर सकें. इसके साथ ही चिट्टा मुक्त हिमाचल बन सके. इस अभियान में हर नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और हित धारक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. सरकार के इस अभियान के तहत की जा रही एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है. इसमें हर विभाग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है'.
बैठक ने निर्देश दिए गए है कि पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली को मजबूत करना बेहद जरूरी है. ताकि नशे के कारोबार करने वालों के बारे में तुरंत सूचना जांच एजेंसियों को मिल सके. उपायुक्त ने कहा नशा निवारण कमेटियों के माध्यम से नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है.
मैरिज बैंक्वेट हॉल बिना लाइसेंस सर्व नहीं कर पाएंगे शराब
यदि बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य कोई भी वाणिज्यिक परिसर, अपने प्रतिष्ठान में आयोजित पार्टियों या समारोहों में बिना L-50B लाइसेंस के मदिरा परोसते हैं, तो उन्हें संबंधित जोन के कलेक्टर द्वारा निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा. इसमें पहला अपराध करने पर ₹50,000, दूसरा अपराध करने पर ₹75,000 और तीसरे बार या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ने पर हर बार ₹1 लाख का जुर्माना भरना होगा.
इसके अलावा L-6A लाइसेंस केवल होटलों और रेस्तरां के लॉन, टैरेस, रूफटॉप, स्विमिंग पूल क्षेत्र, बैंक्वेट हॉल आदि में मदिरा परोसने के लिए जारी किया जाता है. यह लाइसेंस निम्नलिखित लाइसेंसों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन पर जारी किया जाएगा. इसमें L-3, L-4, L-5 (संयुक्त), L-4 & L-5, L-4A, L-5A, L-3A, L-4A, L-5A शामिल है. इस लाइसेंस के अनुदान के लिए उपरोक्त बारों के मालिकों के आवेदन को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत किया जाएगा तथा इसका अनुदान एवं नवीनीकरण जोन के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.
विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा
बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स के बारे में इंटेलिजेंस/जानकारी का लेन-देन, चुरा पोस्त और गांजे की फसल की गैर-कानूनी खेती पर नजर रखना, क्रॉस स्टेट असर वाले केस की जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखना, स्कूलों और कॉलेजों में एंटी-ड्रग अब्यूज जागरूकता को बढ़ावा देना, गैर-कानूनी खेती और ड्रग के नुकसानदायक असर से प्रभावित इलाके में जागरूकता अभियान चलाना, नशीली फसल की गैर-कानूनी खेती से प्रभावित इलाकों में अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू करना, ड्रग का पता लगाने के लिए इक्विपमेंट की जरूरतों का अंदाजा लगाना और प्रपोजल जमा करना पर चर्चा की गई.
इसके अलावा ड्रग डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की देखरेख, HP NDPS रूल्स 1989 और HP इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी 2022 के साथ-साथ NDPS एक्ट और नियमों के एनफोर्समेंट प्रोविजन को लागू करने में मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन पक्का करना और इस पॉलिसी 2022 में अलग-अलग स्टेकहोल्डर डिपार्टमेंट/ऑर्गनाइजेशन को दी गई एग्जिक्यूशन स्ट्रेटेजी और रोल के हिसाब से टाइम पर एक्शन लेना, एंटी-नारकोटिक टास्क फ़ोर्स (ANTF) के काम को मॉनिटर और रिव्यू करने के लिए सरकार लेवल पर बनी स्टेट लेवल NCORD कमेटी को एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करना और कमेटी अलग-अलग एजेंसियों/डिपार्टमेंट के ज़रिए कैनाबिस, अफीम वगैरह की गैर-कानूनी खेती को हटाने के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी.
