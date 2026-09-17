रेलवे स्टेशन का ये कैसा हाल? 1 महीने से टिकट काउंटर बंद, यात्री मजबूरन कर रहे 'फ्री' का सफर
बागपत में अलावलपुर इदरीशपुर हाल्ट स्टेशन बंद, शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 7:53 PM IST
बागपत : दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रेलमार्ग पर अलावलपुर इदरीशपुर रेलवे हाल्ट पर पिछले करीब एक माह से टिकट खिड़की बंद है. ऐसे में यहां से सफर करने वाले यात्रियों के सामने टिकट को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. चाहकर भी लोग टिकट नहीं ले पा रहे हैं और बिना टिकट के ही ट्रेन में सवार होने को मजबूर हैं.
यहां से यात्रा करने वाले लोगों में मोहित, रामबीर, इमरान, सचिन का कहना है कि हाल्ट पर टिकट लेने की सुविधा नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्री दूसरे हाल्ट या स्टेशन पर उतरकर टिकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन के निर्धारित ठहराव का समय कम होने के कारण टिकट लेने के बाद वापस उसी ट्रेन को पकड़ना मुश्किल होता है. ट्रेन छूट जाने की आशंका में यात्री जल्दबाजी में उतरने-चढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है.
वहीं, कुछ यात्री बिना टिकट ही यात्रा जारी रखते हैं. इससे यात्रियों में रेलवे की जांच का भी भय बना रहता है. यात्रियों के अनुसार, इस समस्या को लेकर कई बार रेलवे अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन करीब एक माह बाद भी टिकट खिड़की नियमित रूप से नहीं खुल रही है. इस वजह से रेलवे को भी प्रतिदिन हजारों रुपये के राजस्व का नुकसान होता होगा.
यात्रियों के मुताबिक, समय-समय पर ट्रेनों में मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है. टिकट नहीं होने पर कार्रवाई के डर से कुछ यात्री ट्रेन के बाथरूम अथवा अन्य जगहों पर छिपने तक को मजबूर हो जाते हैं. यात्रियों का कहना है कि यदि हाल्ट पर टिकट खिड़की नियमित रूप से खोली जाए तो उन्हें न तो बेटिकट सफर करना पड़ेगा और न ही जांच के दौरान कार्रवाई का डर रहेगा.
इस मामले में डीआरएम रेलवे पुष्पेश रमण का कहना है कि मौजूदा हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर ने यात्रियों की कम संख्या का हवाला देते हुए कॉन्ट्रैक्ट आगे चलाने से मना कर दिया है. नए हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल यात्री रेलवन ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं.
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