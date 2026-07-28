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बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, मनरेगा PO और सहायक अकाउंटेंट रंगे हाथों गिरफ्तार

बिहार में मनरेगा पीओ और सहायक लेखाकार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

Vigilance Action in khagaria
खगड़िया में निगरानी की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 8:40 PM IST

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खगड़िया: बिहार के खगड़िया में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिले के अलौली प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) रमन जी भाई और सहायक अकाउंटेंट साहिल अकरम को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

क्या है मामला?: आरोप है कि मनरेगा योजनाओं से संबंधित फाइलों को आगे बढ़ाने और मस्टर रोल क्लियर करने के एवज में शिकायतकर्ता से 45 हजार की रिश्वत की मांग की गई थी. शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले का सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और मंगलवार को दोनों अधिकारियों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.

गिरफ्तारी और जब्ती: गिरफ्तारी के तुरंत बाद निगरानी टीम ने दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेकर आवश्यक दस्तावेज जब्त किए. टीम आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें अपने साथ ले गई. बताया जा रहा है कि टीम मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रिश्वतखोरी का यह मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं.

निगरानी टीम के डीएसपी वसीम फिरोज ने बताया, 'दो लोगो की गिरफ्तारी की गई है. परिवादी के द्वारा शिकायत किया गया था. मनरेगा का कुछ काम करवाए थे. उसको उसके बदले में कुछ पेमेंट मिलना था और उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा था. उनके बदले में उसको कुछ पेमेंट करने का डिमांड किया गया था. दो दोनों अभियुक्त ने अपने-अपने हसन का पैसा डिमांड किया था. जिसमें एक ने कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा 45000 डिमांड किया गया था और अकाउंटेंट के द्वारा 20 हजार का डिमांड किया गया था.'

कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप: कार्रवाई की सूचना मिलते ही अलौली प्रखंड कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों से बाहर निकल आए और पूरे परिसर में विजिलेंस की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही. आम लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर उत्सुकता देखी गई.

अलौली थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ कर रही है. पूछताछ के आधार पर आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. इस कार्रवाई को जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

"निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सूचना दी है कि मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी और सहायक एकाउंटेंट को रिश्वत मामले में गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाया गया है. मामले की विस्तृत जानकारी निगरानी ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी."- कृष्ण कुमार, अलौली थानाध्यक्ष

भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार: इस घटना ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है. मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना में भी रिश्वतखोरी का मामला सामने आना प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है.निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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