पलामू की दुकानों में लगेगा अलार्म सिस्टम, आपदा में नजदीकी थाना को मिलेगी तुरंत सूचना
पलामू में पुलिस द्वारा कारोबारी के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : May 19, 2026 at 11:44 PM IST
पलामूः जिला की दुकानों में अलार्म सिस्टम को लगाया जाएगा. अलार्म सिस्टम से आपदा की जानकारी नजदीक के थाना को रियल टाइम में मिलेगी. इसकी शुरुआत सबसे पहले मेदिनीनगर से की जाएगी बाद में अन्य शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा. ज्वेलरी शॉप, बड़े कारोबारी के यहां अलार्म सिस्टम लगाने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
जबकि दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा. मंगलवार को पलामू पुलिस ने कारोबारी के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने की. इस संवाद कार्यक्रम में पलामू चैंबर और व्यावसायिक संघ ने कई मांगों को पलामू एसपी के समक्ष रखा.
इस दौरान पलामू पुलिस अधिकारियों ने कारोबारी के समस्याओं को भी सुना है और उनके सुझाव को आमंत्रित किया है. कारोबारी ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी को इंस्टॉल करने की सहमति दी. वहीं पुलिस ने उनसे अपील की है कि किसी भी तरह की जानकारी वे पुलिस के साथ बेहिचक कर सकते हैं. पुलिस-कारोबारी के बीच एक सुरक्षित माहौल देगी. कारोबारियों ने रोड जाम समेत कई समस्याओं को भी रखा, जिसके समाधान को लेकर आश्वासन दिया गया है.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि दुकानों में अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा ताकि आपदा के दौरान तुरंत मदद पहुंचाई जा सके और पुलिस को रियल टाइम में जानकारी मिल सके. अलार्म सिस्टम को थाना से जोड़ा जाएगा. दुकानों में काम करने वाले कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा.
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