ETV Bharat / state

राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के हाथों सम्मानित होंगी 34 हस्तियां

रायपुर: नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 के अंतिम दिन राज्य अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मुख्य अतिथि राज्य के 34 उत्कृष्ट व्यक्तित्वों को राज्य अलंकरण पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे. आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.



राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025: बुधवार को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल के राज्य अलंकरण लेने वाले गणमान्य लोगों की सूची जारी की. मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस साल कुल 40 शख्सियतों और संस्थानों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 34 को राज्योत्सव के मुख्य समारोह में सम्मान उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के हाथों मिलेगा.



अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा सम्मान: सम्मान पाने वालों में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक, खेल, सहकारिता और महिला सशक्तिकरण जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे.