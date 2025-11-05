ETV Bharat / state

राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के हाथों सम्मानित होंगी 34 हस्तियां

जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला, खेल, सहकारिता और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं.

Alankaran Awards 2025
राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
रायपुर: नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 के अंतिम दिन राज्य अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मुख्य अतिथि राज्य के 34 उत्कृष्ट व्यक्तित्वों को राज्य अलंकरण पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे. आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

राज्य अलंकरण सम्मान समारोह 2025: बुधवार को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल के राज्य अलंकरण लेने वाले गणमान्य लोगों की सूची जारी की. मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस साल कुल 40 शख्सियतों और संस्थानों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 34 को राज्योत्सव के मुख्य समारोह में सम्मान उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के हाथों मिलेगा.

अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा सम्मान: सम्मान पाने वालों में सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक, खेल, सहकारिता और महिला सशक्तिकरण जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे.

इन लोगों को मिलेगा सम्मान

• शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान – हिरेश सिन्हा, कांकेर
• यति यतनलाल सम्मान – भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, सोंठी, जांजगीर-चांपा
• गुंडाधुर सम्मान (खेल) – ज्ञानेश्वरी यादव, राजनांदगांव
• मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) – ललेश्वरी साहू, दुर्ग
• गुरु घासीदास सम्मान – भुवनदास जांगड़े, बेमेतरा और शशि गायकवाड़, बलौदाबाजार
• ठाकुर प्यारेलाल सम्मान (सहकारिता क्षेत्र) – प्राथमिक कृषि साख समिति, डोमा, धमतरी
• हबीब तनवीर सम्मान (रंगकर्म) – डॉ. कुंज बिहारी शर्मा, रायपुर

राज्योत्सव में होगा भव्य आयोजन: राज्योत्सव के दौरान प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और लोक कला का भव्य प्रदर्शन भी होगा. समारोह में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सदस्य और अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे.

ALANKARAN AWARDS 2025
VICE PRESIDENT
C P RADHAKRISHNAN
राज्य अलंकरण सम्मान 2025
RAJYOTSAV 2025

