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चर्चित PCS अधिकारी रहे अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे मिर्जापुर; कहा- UP विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी

जनवरी 2026 में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था और चर्चा में आ गए थे.

चर्चित PCS अधिकारी रहे अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे मिर्जापुर.
चर्चित PCS अधिकारी रहे अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे मिर्जापुर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 2:01 PM IST

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मिर्जापुर: यूपी के चर्चित पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने मां विंध्यवासिनी देवी का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी. सरकार बनाने का काम करेगी. प्रदेश में समर्थन मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश के चर्चित पीसीएस अधिकारी और पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शनिवार को मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया.

विधानसभा चुनाव भले होने में अभी समय हो मगर सभी पार्टियों चुनावी तैयारी शुरू कर दी हैं. ऐसे में पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री की नई पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा भी यूपी चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है.

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी के विरोध में हमने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया था. पार्टी बनाया है. सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका था, इसलिए राष्ट्रीय अधिकारी मोर्चा का गठन करना पड़ा. सामान्य वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं.

यह पार्टी सभी वर्गो का सम्मान करती लेकिन सामान्य वर्गों की अहित नहीं होने देंगे. मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेने आया था. 2027 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं. चुनाव लड़कर सरकार बनाने का काम करेंगे.

कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री: जनवरी 2026 में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था और चर्चा में आ गए थे. फरवरी महीने में उन्होंने मथुरा में नई पार्टी का गठन किया था.

नए यूजीसी (UGC) नियमों और शंकराचार्य से जुड़े विवाद के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफे के बाद प्रशासन ने उन्हें बंधक बनाने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप के चलते उन्हें सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था.

यह भी पढ़ें: यूपी बीएड 2026 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, पहली पाली का एग्जाम खत्म, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी समेत कई जिलों के सेंटरों पर कड़ी चौकसी

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