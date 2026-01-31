"पीएम मोदी CEO और अमित शाह MD": अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार को बताया 'वेस्ट इंडिया कंपनी'
यूजीसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
Published : January 31, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 2:49 PM IST
कानपुर: अलंकार अग्निहोत्री शनिवार को अपने घर कानपुर पहुंचे. इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री का माला पहनकर स्वागत किया गया और जिंदाबाद लगे. इसके बाद अलंकार ने अपने परिवार से मुलाकात की.
अलंकार अग्निहोत्री मीडिया से बात करते हुए सरकार पर हमला किया. कहा कि जिस तरह देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था और यहां का पैसा अपने देश ले गए थे. उसी प्रकार वर्तमान समय में वेस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है. इसके सीईओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और एमडी अमित शाह है. इन दोनों लोगों को वापस भेजने का काम करेंगे
वहीं, राजनीतिक दलों ने संपर्क के सवाल पर उन्होंने कहा, वह सभी राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं. उनका वह इतना दबाव में थे कि वह जनता के लिए काम ही नहीं कर पा रहे थे. अब उनकी अगली रणनीति एससी-एसटी कानून को खत्म किए जाने को लेकर रहेगी.
बता देंं कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा था कि UGC के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत होकर इस्तीफा दिया है. 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं : अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी. अदालत ने फिलहाल 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का आदेश दिया था. और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.
UGC हो रहा था विरोध: उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी यूजीसी के नियम 2026 को लेकर देश में अगड़ी जातियों के प्रतिनिधियों और छात्रों का लगातार विरोध हो रहा था.
