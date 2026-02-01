ETV Bharat / state

वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अलंकार अग्निहोत्री, UGC के SC/ST एक्ट को लेकर सरकार को दी चेतावनी

अलंकार अग्निहोत्री ने UGC कानून और शंकराचार्य के समर्थन में पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए. शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की थी. उन्होंने अलंकार को प्रयागराज बुलाया था और धर्म क्षेत्र में उनकी नौकरी के मुताबिक बड़ा पद देने की बात कही थी.

वाराणसी : बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री रविवार को वाराणसी पहुंचे. केदारघाटी स्थित विद्या मठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री को अंग वस्त्र, प्रसाद और रुद्राक्ष की माला भेंट की.

देश के 85% लोग नाराज : अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, यूजीसी को लेकर देशभर में शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों के बीच गहरा असंतोष है. नए नियम को लेकर देश के 85% लोग नाराज हैं. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ठोस कदम उठाने जाने की आवश्यकता है.

एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ होगा आंदोलन : उन्होंने कहा, एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू करेंगे. सवर्णों के खिलाफ इस एक्ट का जमकर दुरुपयोग हुआ है. उन्होंने यूजीसी के नए विनियम को भारत की आत्मा पर चोट करार देते हुए इसे काला कानून बताया. कहा, यूजीसी के नए विनियम उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लाए गए थे जो साजिश के तहत किया गया है.

6 फरवरी तक सरकार को अल्टीमेटम : अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, सरकार आगामी 6 फरवरी तक यूजीसी के एससी-एसटी एक्ट को वापस नहीं लेती है, तो 7 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे. आज अगर सरकार लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो जीरो सीट मिलेगी. उन्होंने कहा, 7 फरवरी को हमारा महाजन आंदोलन होगा. पूरे देश के जितने भी सवर्ण समाज की संस्था है, वह सब लोग हमारे साथ हैं.

