TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की पूर्व मंत्री ने की कड़ी निंदा, बोले- सत्ता बदलने में नहीं लगता समय
वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की है.
Published : May 31, 2026 at 7:22 PM IST
पाकुड़: पश्चिम बंगाल में तृणमूल राज्यसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद झारखंड में भी इस पर प्रतिक्रिया देखी जा रही है. इस घटनाक्रम पर झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है. सरकार आती-जाती रहती है. ऐसे में राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं पर जानलेवा हमला लोकतंत्र के लिए खतरा है.
पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाई SIR की प्रक्रिया
पूर्व मंत्री ने झारखंड में चल रहे एसआईआर के दौरान वास्तविक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, इसके लिए कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंट को एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए बैठक की. पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंट के साथ हुई बैठक में पूर्व मंत्री ने अनमैप्ड मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज किये जाने को लेकर जारी प्रक्रियाओं को पूरा कराने में मतदाताओं के साथ-साथ बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की है.
मतदाताओं का सहयोग करें पार्टी कार्यकर्ता
वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कहा कि एसआईआर केे दौरान सभी बूथों पर जिन-जिन अनमैप्ड मतदाताओं का नाम अंकित किया गया है, उसमें सुधार के लिए सारे दस्तावेजों को जमा कराने में पार्टी कार्यकर्ता, मतदाताओं का सहयोग करें ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से न हटे. इसके साथ ही साथ वैसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम सूची से हटे, इसके लिए भी कार्य करने के निर्देश पूर्व मंत्री ने दिए हैं.
पूर्व मंत्री ने कहा कि वैसे मतदाताओं का नाम सूची से बाहर हुआ है, जिनका 2003 लिस्ट में नाम दर्ज है और छोटी-छोटी समस्याओ को लेकर. इस पर भी हम लोग इस काम के बाद चर्चा करेंगे. मौके पर प्रदेश महासचिव तनवीर आलम, उदय लखमानी, जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मंसारूल हक के अलावा सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं बूथ लेवल एजेंट मौजूद रहे.
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