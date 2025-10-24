ETV Bharat / state

फार्मेसी काउंसलिंग: सीट आवंटन के पहले राउंड में ही पिछले दो सालों का टूटा रिकार्ड

लखनऊः डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध संस्थानों और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में फार्मेसी कोर्स प्रवेश के लिए पहले चरण का सीट आवंटन कर दिया गया है. पहले चरण में 4345 सीट आवंटित की गयी हैं. यह आंकड़ा पिछले दो सालों की काउंसलिंग से भरी गयी कुल सीटों से करीब दोगुना है.

वर्ष 2023 में काउंसलिंग से 2816 और पिछले साल 2024 में 2988 सीट भरी गयी थी. इस वर्ष पहले ही राउंड में 4345 सीटें आवंटित कर दी गयी हैं. इसके लिए 4620 ने च्वॉइस फिलिंग भरी थी. इन अभ्यर्थियों को 25 और 26 अक्टूबर को सीट कन्फर्मेशन फीस भरनी होगी.

सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हुई: अगले चरण के लिए च्वॉइस फिलिंग 27 और 28 अक्टूबर को होगी. पहले चरण की आवंटित सीटों में एकेटीयू कैंपस के फार्मेसी संकाय में 117 सीट, लखनऊ विश्वविद्यालय में 89, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 53, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 54 और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 71 सीटें आवंटित की गयीं हैं.

समन्वयक प्रो. ओपी सिंह ने बताया कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध फार्मेसी कॉलेज में संचालित बीफार्मा और डी.फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 से 16 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग और सीट लॉक करने की प्रक्रिया की थी. वहीं सीयूईटी अभ्यर्थियों के लिए सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को शुरू की गयी थी.