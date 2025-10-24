ETV Bharat / state

फार्मेसी काउंसलिंग: सीट आवंटन के पहले राउंड में ही पिछले दो सालों का टूटा रिकार्ड

समन्वयक प्रो. ओपी सिंह ने बताया कि फार्मेसी कोर्स में सीट कन्फर्मेशन के लिए छात्रों को 24 से 26 अक्टूबर तक फीस जमा करनी होगी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:32 PM IST

लखनऊः डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध संस्थानों और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में फार्मेसी कोर्स प्रवेश के लिए पहले चरण का सीट आवंटन कर दिया गया है. पहले चरण में 4345 सीट आवंटित की गयी हैं. यह आंकड़ा पिछले दो सालों की काउंसलिंग से भरी गयी कुल सीटों से करीब दोगुना है.

वर्ष 2023 में काउंसलिंग से 2816 और पिछले साल 2024 में 2988 सीट भरी गयी थी. इस वर्ष पहले ही राउंड में 4345 सीटें आवंटित कर दी गयी हैं. इसके लिए 4620 ने च्वॉइस फिलिंग भरी थी. इन अभ्यर्थियों को 25 और 26 अक्टूबर को सीट कन्फर्मेशन फीस भरनी होगी.

सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हुई: अगले चरण के लिए च्वॉइस फिलिंग 27 और 28 अक्टूबर को होगी. पहले चरण की आवंटित सीटों में एकेटीयू कैंपस के फार्मेसी संकाय में 117 सीट, लखनऊ विश्वविद्यालय में 89, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 53, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 54 और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 71 सीटें आवंटित की गयीं हैं.

समन्वयक प्रो. ओपी सिंह ने बताया कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध फार्मेसी कॉलेज में संचालित बीफार्मा और डी.फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 से 16 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग और सीट लॉक करने की प्रक्रिया की थी. वहीं सीयूईटी अभ्यर्थियों के लिए सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर को शुरू की गयी थी.

26 अक्टूबर तक फीस जमा करनी होगी: इसके बाद पहले चरण के काउंसलिंग में सीट कन्फर्मेशन के लिए फीस जमा करने के लिए 17 से 20 अक्टूबर तक छात्रों को मौका दिया था. वहीं दूसरे चरण की चॉइस फिलिंग 21 से 23 अक्टूबर और सीट आवंटन 24 अक्टूबर को किया गया. अभ्यर्थी सीट को फ्रीज या फ्लोट करने का विकल्प 26 अक्टूबर तक देंगे. वहीं सीट कन्फर्मेशन के लिए छात्रों को 24 से 26 अक्टूबर तक फीस जमा करनी होगी.

तीसरे चरण की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया: इसके बाद तीसरे चरण की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 27 और 28 अक्टूबर को होगी. सीट आवंटन 29 अक्टूबर को होगा. तीसरे चरण के लिए सीट कन्फर्मेशन फीस 29 से 30 अक्टूबर तक जमा करनी होगी. काउंसलिंग के बाद छात्रों को फिजिकल 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी.

वहीं स्पेशल राउंड की काउंसलिंग 4 से 6 नवंबर तक होगी. इसमें चॉइस फिलिंग भी इसी अवधि में कराई जाएगी. सीट आवंटन 7 नवंबर को होगा. आखिरी में फिजिकल रिपोर्टिंग 10 से 13 नवंबर तक होगी.

