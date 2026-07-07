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AKTU दीक्षांत समारोह: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 62 हजार छात्रों को दी डिग्रियां, हॉस्टल की अव्यवस्था पर हुईं नाराज़

AKTU दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 62 हजार छात्रों को उपाधियां दीं. हॉस्टल की बदहाली और PWD के निर्माण कार्यों पर नाराज़गी जताई.

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'टंकी में बंदर नहाते हैं और वही पानी छात्र पीते हैं' – AKTU में हॉस्टल की अव्यवस्था पर भड़कीं राज्यपाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 4:49 PM IST

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लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित 24वें दीक्षांत समारोह में 62 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को डिग्रियां और ट्रांसक्रिप्ट प्रदान किए गए. समारोह में आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे. इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन साथ ही शिक्षा संस्थानों और लोक निर्माण विभाग में भवन निर्माण की खामियों पर खुलकर नाराजगी भी जताई. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर है, जिनका पूरा जीवन संघर्ष, परिश्रम और सादगी की मिसाल रहा.

बेटियों ने पदकों की दौड़ में मारी बाजी: उन्होंने कहा कि रामेश्वरम के एक साधारण प्राथमिक विद्यालय से निकलकर डॉ. कलाम ने दुनिया को साबित किया कि प्रतिभा किसी बड़े परिवार या संसाधनों की मोहताज नहीं होती. उनका विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान, नवाचार, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण भारत का निर्माण करना था. उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे बड़े सपने देखें, कठिन परिश्रम करें और भारत को नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दें. राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष 62 हजार से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है.

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हॉस्टल की बदहाली और PWD पर भड़कीं राज्यपाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक उदाहरण: उन्होंने विशेष संतोष जताते हुए कहा कि लंबे समय बाद तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही है. यह बदलते भारत की नई तस्वीर है, जहां बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और मेहनत से आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 84 पदक प्रदान किए गए, जिनमें 60 स्वर्ण, 23 रजत और एक विशेष पदक शामिल है. इन पदकों में छात्राओं ने 53 पदक अपने नाम किए, जबकि छात्रों को 31 पदक मिले.

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राज्यपाल बोलीं- 'क्या केवल डिग्री दे रहे हैं, सामान्य ज्ञान नहीं?' (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकारी और निजी कॉलेजों का प्रदर्शन: उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक उदाहरण है. प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता, आपकी सफलता देश की लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी. उन्होंने बताया कि 16 पदक विश्वविद्यालय के कैंपस के छात्रों, 17 पदक सरकारी कॉलेजों और 49 पदक निजी कॉलेजों के विद्यार्थियों को मिले. इस पर उन्होंने सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि वहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए उन्हें और अधिक मेहनत से पढ़ाने की जरूरत है ताकि सरकारी संस्थानों के छात्र भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें.

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AKTU में लड़कों से आगे निकलीं बेटियां, 84 में से झटके 53 मेडल. (Photo Credit: ETV Bharat)

तकनीक से पुरानी विरासत का संरक्षण: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में किसी दूसरे से आगे निकलने की बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालय को NAAC से A+ ग्रेड मिलने, आईडिया लैब, इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड, 100 करोड़ रुपये के निवेश, कलाम सेंटर के माध्यम से निशुल्क पेटेंट सुविधा, पेपरलेस व्यवस्था और सीसीटीवी आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी उपलब्धियों के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग कागज और धन दोनों की बचत करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार होगा. राज्यपाल ने कहा कि देश की प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ वर्षों से उपेक्षित पड़े हैं, जिन्हें डिजिटल तकनीक के माध्यम से संरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है.

तकनीक विकसित करने वाला राष्ट्र बना भारत: उन्होंने कहा कि तकनीक केवल नवाचार का माध्यम नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और विरासत को भविष्य से जोड़ने का सशक्त साधन भी है. उन्होंने कहा कि भारत अब तकनीक उधार लेने वाला देश नहीं बल्कि तकनीक विकसित करने वाला राष्ट्र बन चुका है. हाल ही में DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी रक्षा प्रणालियां इसका प्रमाण हैं. उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता और युवाओं की प्रतिभा के कारण आज दुनिया भारत की ओर सम्मान और भरोसे से देख रही है.

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लखनऊ में AKTU का दीक्षांत समारोह. (Photo Credit: ETV Bharat)

PWD और निर्माण एजेंसियों पर नाराजगी: समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत अपनी क्षमता का परचम लहरा रहा है. राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसियों की कार्यशैली पर तीखी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि भवन बनाते समय बुनियादी जरूरतों का भी ध्यान नहीं रखा जाता. उन्होंने कहा कि मैं जब भी आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय का निरीक्षण करती हूं तो निराशा होती है, कहीं पानी की टोटी इतनी ऊंचाई पर लगा दी जाती है कि छोटे बच्चे उसका उपयोग नहीं कर सकते, कहीं शौचालय बड़े लोगों के हिसाब से बना दिए जाते हैं.

हॉस्टलों की अव्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल: उन्होंने बताया कि कई विश्वविद्यालयों में निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसी डिजाइन देखने को मिलीं, जहां एडमिन ब्लॉक में जरूरत से ज्यादा लंबा गलियारा बना दिया गया लेकिन कार्यालयों की उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया गया. लाइब्रेरी ऐसी जगह बनाई गई कि छात्रों को वहां तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़े. राज्यपाल ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कई हॉस्टलों में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, एक कमरे का निरीक्षण करने पर अंदर से चूहा निकल आया, भोजनालयों और किचन की हालत भी बेहद खराब है.

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बदलते भारत की नई तस्वीर! (Photo Credit: ETV Bharat)

उज्ज्वल भविष्य के लिए अनुशासन ज़रूरी: उन्होंने कहा कि 300 छात्रों वाले हॉस्टल में बर्तन धोने के लिए इतना छोटा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जितना किसी सामान्य घर में होता है. आज ऑटोमेशन का दौर है, ऐसे में आधुनिक मॉडल किचन विकसित किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि पानी की टंकियों पर ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं, जब उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या वे वही पानी पीते हैं तो छात्रों ने बताया कि उसी टंकी में बंदर भी नहाते हैं, इसके बावजूद शिक्षक और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पढ़ाई के समय ही लड़के-लड़कियां भाग जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, मैं छात्रों से आज यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के कार्य न करें.

उपयोगिता के आधार पर बने शिक्षण संस्थान: राज्यपाल ने कहा कि कई छात्रावासों में कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है. उन्होंने निर्माण विभाग पर तंज कसते हुए कहा, क्या केवल डिग्री ही दे रहे हैं, सामान्य ज्ञान नहीं है? भवन बनाते समय उपयोगिता और विद्यार्थियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में भवन निर्माण केवल दीवारें खड़ी करने का काम नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जहां छात्र सम्मानजनक, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें.

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