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AKTU इनोवेशन हब का कमाल: स्टार्टअप्स को 100 करोड़ का फंड, छात्रों ने बनाए AI फायर सेफ्टी और स्किन डायग्नोसिस डिवाइस

एकेटीयू (AKTU) लखनऊ के इनोवेशन हब ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 100 करोड़ का फंड जारी किया है.

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गाजियाबाद की इमारतों में लगेगा AI फायर सेफ्टी डिवाइस: AKTU के छात्रों ने बनाया अनोखा टूल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:44 AM IST

5 Min Read
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लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) में एक ओर जहां छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय का इनोवेशन हब युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमी बनने का अवसर भी दे रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है.

इस फंड के जरिए चयनित छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहयोग और लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपने नवाचार को व्यवसाय का रूप दे सकें और स्वयं रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकें. इसी पहल के तहत कई छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू किए हैं.

100 करोड़ रुपये के फंड से युवाओं को मिल रहा स्टार्टअप शुरू करने का मौका. (Video Credit: ETV Bharat)

AI और आधुनिक तकनीकों पर काम: इन स्टार्टअप्स में अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधान और आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी तकनीकों पर काम किया जा रहा है. विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया है. निजी कंपनी के संस्थापक एस. पांडे ने बताया कि उनकी टीम ने बड़ी इमारतों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष AI आधारित इंस्ट्रूमेंट विकसित किया है. उन्होंने बताया कि गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में उनकी टीम इस परियोजना पर कार्य कर रही है.

आग पर काबू पाने और फायर ट्रेनिंग की तकनीक: यह डिवाइस आग लगते ही स्वतः सक्रिय होकर शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने में सक्षम होगा, जिससे जान-माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा. इसी कंपनी से जुड़ी इर्तिका अंसारी ने बताया कि उनकी टीम केवल उपकरण विकसित ही नहीं कर रही, बल्कि लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रही है. वे विभिन्न संस्थानों और इमारतों में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग देती हैं और आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए प्रेरित करती हैं. उन्होंने कहा कि समय पर प्रशिक्षण और उचित सुरक्षा व्यवस्था से बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

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किसानों के लिए AI डिजीज डिटेक्शन सिस्टम: इंटरनेट के बिना भी फसलों की बीमारी बताएगा ऐप. (Photo Credit: ETV Bharat)

हेल्थकेयर और रिलैक्सेशन डिवाइस का विकास: उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से आर्थिक सहयोग मिलने के बाद उनका स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई लोग इस तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं. अमन कुमार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में अपना स्टार्टअप शुरू किया. उनका कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में अधिकांश लोग नियमित व्यायाम नहीं कर पाते. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जिसका नियमित उपयोग करने पर शरीर को रिलैक्सेशन मिलेगा और व्यायाम के अभाव से होने वाली कई समस्याओं में राहत मिल सकेगी.

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AKTU का इनोवेशन हब दे रहा उद्यमिता को बढ़ावा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों के लिए AI स्किन डायग्नोसिस प्लेटफॉर्म: उनका दावा है कि यह उपकरण आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप तैयार किया गया है. शुभम पांडे ने बताया कि उनकी टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए AI आधारित स्किन डायग्नोसिस डिवाइस और एप्लीकेशन विकसित की है. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी त्वचा की फोटो अपलोड कर शुरुआती स्तर पर बीमारी की जानकारी प्राप्त कर सकता है. इसके बाद वह ऐप के जरिए त्वचा रोग विशेषज्ञ से वॉइस या वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकता है और आवश्यक दवाएं भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है.

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नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बन रहे AKTU के छात्र: इनोवेशन हब से युवाओं को मिल रही नई उड़ान. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों के लिए एग्री-टेक समाधान: उन्होंने बताया कि यदि इस मॉडल को स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूती मिल सकती है. आदर्श सिंह ने बताया कि उनका स्टार्टअप एग्रीकल्चर और एग्री-टेक सेक्टर पर आधारित है. उनकी टीम AI डिजीज डिटेक्शन सिस्टम विकसित कर रही है, जो किसानों को फसलों में होने वाली बीमारियों और नुकसान की जानकारी देगा. किसान अपनी फसल की फोटो ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद AI यह बताएगा कि फसल में क्या समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है.

रोजगार सृजन की नई दिशा: यह सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा, ताकि इंटरनेट की सुविधा न होने पर भी किसानों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने बताया कि फिलहाल स्टार्टअप का कोई टर्नओवर नहीं है, लेकिन टीम लगातार तकनीक को बेहतर बनाने में जुटी है और आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की योजना है. विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब से निकल रहे ये स्टार्टअप इस बात का प्रमाण हैं कि तकनीकी शिक्षा अब केवल नौकरी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि युवा अपने नवाचार के दम पर नए उद्योग स्थापित कर रोजगार के नए अवसर भी तैयार कर रहे हैं.

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