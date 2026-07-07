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AKTU का 24वां दीक्षांत समारोह आज, 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री; 83 मेधावियों को मिलेंगे 84 पदक

AKTU का 24वां दीक्षांत समारोह. ( ETV Bharat )

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) का 24वां दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर स्थित पं. अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देश्यीय सभागार में आयोजित होगा. समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति करेंगी. समारोह में कुल 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री तथा 53 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी. इसके अलावा 83 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 84 पदकों से सम्मानित किया जाएगा. इनमें 35 स्वर्ण, 23 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं. पदक प्राप्त करने वालों में 52 छात्राएं और 31 छात्र हैं. इस वर्ष चांसलर मेडल अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद के बीटेक कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यकम की छात्रा अंशिका राणा को दिया जाएगा. वहीं, कमल रानी वरूण स्मृति स्वर्ण पदक केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बीटेक कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम की छात्रा इशिका को मिलेगा. समारोह में 62537 छात्रों को डिग्री एवं 53 छात्रों को पीएचडी की डिग्री अवार्ड होगी. कुल पदक पाने वालों में 52 छात्राएं तो 31 छात्र शामिल हैं। वहीं रोगन कला के कलाकार कंसारा आशीष शांतिलाल को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी. समारोह में प्रसिद्ध रोगन कला कलाकार को डी.लिट. की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. पांच श्रेणियों में दिए जाएंगे स्टूडेंट स्टार्टअप अवॉर्ड प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष भी दीक्षांत समारोह में पांच श्रेणियों में स्टूडेंट स्टार्टअप अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे. इनमें बेस्ट वूमेन-लेड स्टार्टअप, बेस्ट डीप टेक स्टूडेंट स्टार्टअप, बेस्ट टेक इनोवेशन स्टार्टअप, एग्रीकल्चर एंड एग्रीटेक स्टूडेंट स्टार्टअप तथा सस्टेनेबल एंड ग्रीन स्टार्टअप अवॉर्ड शामिल हैं. बेस्ट वूमेन-लेड स्टार्टअप अवॉर्ड के लिए स्टार्टअप कंपनी में किसी महिला निदेशक की 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी होना अनिवार्य है. डीप टेक अवॉर्ड नई तकनीक आधारित स्टार्टअप को दिया जाएगा, जबकि टेक इनोवेशन अवॉर्ड नवाचार, पेटेंट तकनीक और उत्पाद या सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप को मिलेगा. एग्रीटेक श्रेणी का पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों पर कार्य करने वाले स्टार्टअप को दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि AKTU प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसने विद्यार्थियों में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट स्टार्टअप अवॉर्ड की शुरुआत की है. पुस्तकों का विमोचन और सामाजिक सरोकार भी होंगे केंद्र में समारोह के दौरान कुलाधिपति विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विमोचन भी करेंगी. साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए छह गांवों के विद्यालयों में आयोजित चित्रकला, कहानी कथन और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को सम्मानित किया जाएगा.