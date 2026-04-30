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गोरखपुर ICSE टॉपर: अक्षिता गुप्ता ने हाईस्कूल में 99.40% अंकों के साथ किया जिला टॉप, बनना चाहती हैं डॉक्टर

गोरखपुर की अक्षिता गुप्ता ने ICSE 10वीं की परीक्षा में 99.40% अंक हासिल कर जिला टॉप किया है.

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लक्ष्य पूरा करने के बाद ही बिस्तर पर जाती थीं गोरखपुर की टॉपर अक्षिता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 5:46 PM IST

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गोरखपुर: ICSE बोर्ड द्वारा घोषित हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में गोरखपुर जिले की अक्षिता गुप्ता ने टॉप किया है. उन्होंने कुल 99.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और जिले में प्रथम स्थान हासिल किया.

अक्षिता शहर के सिविल लाइंस रोड स्थित एचपी (HP) स्कूल की छात्रा हैं और शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उनकी इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है.

जानकारी देतीं अक्षिता गुप्ता (Video Credit: ETV Bharat)

परिवार में जश्न का माहौल: बेटी की बड़ी सफलता की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल है और घर पर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है. अक्षिता वर्तमान में अपने परिवार के साथ शहर के पॉम पैराडाइज में रहती हैं. मूल रूप से लखनऊ के कल्याणपुर की रहने वाली अक्षिता के पिता गोरखपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं. उनकी माता निधि गुप्ता एक गृहणी हैं, जिन्होंने अक्षिता की परवरिश और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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अक्षिता गुप्ता ने ICSE 10वीं में हासिल किया पहला स्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)

सोने से पहले पूरा करती थीं टार्गेट: अक्षिता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी एलकेजी (LKG) कक्षा से ही एचपी स्कूल में पढ़ रही है और वह हमेशा से ही अनुशासित रही है. वह घर और स्कूल दोनों जगह पढ़ाई को लेकर इतनी सजग रहती थी कि उसे कभी टोकने की जरूरत नहीं पड़ी.

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एचपी स्कूल की अक्षिता ने हाईस्कूल परीक्षा में गाड़े सफलता के झंडे. (Photo Credit: ETV Bharat)

उसकी मां निधि गुप्ता ने साझा किया कि अक्षिता अपने स्कूल वर्क को लेकर जो भी रणनीति बनाती थी, उसे पूरा करने के बाद ही सोने जाती थी. आज उसकी इसी लगन और कड़े परिश्रम ने पूरे परिवार को गौरवान्वित होने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है.

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चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेटी बनेगी डॉक्टर. (Photo Credit: ETV Bharat)

डॉक्टर बनना चाहती हैं अक्षिता: अक्षिता के माता-पिता का कहना है कि वे उसे केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का सुझाव देते हैं और घर की अन्य जिम्मेदारियों से उसे दूर रखते हैं. अक्षिता का सपना भविष्य में एक सफल डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना है. वह अपनी आगे की पढ़ाई इसी दिशा में जारी रखने की योजना बना रही हैं. उनकी इस सफलता से स्कूल के अन्य छात्र भी प्रेरित हो रहे हैं और जिले भर में उनकी सराहना की जा रही है.

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