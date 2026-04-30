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गोरखपुर ICSE टॉपर: अक्षिता गुप्ता ने हाईस्कूल में 99.40% अंकों के साथ किया जिला टॉप, बनना चाहती हैं डॉक्टर

लक्ष्य पूरा करने के बाद ही बिस्तर पर जाती थीं गोरखपुर की टॉपर अक्षिता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: ICSE बोर्ड द्वारा घोषित हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में गोरखपुर जिले की अक्षिता गुप्ता ने टॉप किया है. उन्होंने कुल 99.40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और जिले में प्रथम स्थान हासिल किया. अक्षिता शहर के सिविल लाइंस रोड स्थित एचपी (HP) स्कूल की छात्रा हैं और शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उनकी इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है. जानकारी देतीं अक्षिता गुप्ता (Video Credit: ETV Bharat) परिवार में जश्न का माहौल: बेटी की बड़ी सफलता की खबर मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल है और घर पर मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है. अक्षिता वर्तमान में अपने परिवार के साथ शहर के पॉम पैराडाइज में रहती हैं. मूल रूप से लखनऊ के कल्याणपुर की रहने वाली अक्षिता के पिता गोरखपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं. उनकी माता निधि गुप्ता एक गृहणी हैं, जिन्होंने अक्षिता की परवरिश और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.