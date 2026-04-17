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अक्षय तृतीया के दिन होते हैं सारे शुभ कार्य, भगवान परशुराम की पूजा से मिलता है विशेष लाभ

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस बार 20 अप्रैल दिन सोमवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी. अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है. अक्षय तृतीया का दिन इतना खास माना जाता है कि इस दिन सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं. जिसमें विवाह, व्रत, कनछेदन और मुंडन के लिए भी शुभ मुहूर्त होते हैं."

शहडोल: अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना जाता है. इस दिन सभी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं और दान पुण्य किया जाता है. अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस साल 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी.

अक्षय तृतीया के दिन होते हैं सारे शुभ कार्य (ETV Bharat)

भगवान परशुराम की पूजा करने से मिलता है लाभ

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें. इसके बाद भगवान परशुराम की मूर्ति पर जल, फूल माला चढ़ाएं और धूप दीप करें. उनके सामने झुक कर उन्हें प्रणाम करें. ऐसा करने से पूरे वर्ष भर उनका आशीर्वाद बना रहता है."

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "अक्षय तृतीया के दिन किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति भगवान परशुराम के सामने सिर झुका कर, आम का पत्ता या पान का पत्ता उनके चरणों के पास समर्पित करें, तो सारी चिंताएं दूर होती हैं.

अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का महत्व

अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो. इस दिन दान, पुण्य, पूजा और तप का फल बहुत लाभदाई माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं. इसके लिए कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है और न ही विशेष मुहूर्त निकालने की जरूरत है. अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन खरीदी गया धातु घर में समृद्धि लाता है. इस दिन जल से भरे घड़े दान किए जाते हैं.