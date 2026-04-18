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अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को; इस दिन दुर्लभ संयोग, जानिए सोना खरीदारी का शुभ मुहूर्त

अक्षय तृतीया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: क्या आप नए घर में प्रवेश या सोने की खरीदारी की योजना बना रहे हैं? बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य करने का सबसे बड़ा दिन ‘अक्षय तृतीया’ आ रहा है. 20 अप्रैल 2026 को पड़ने वाली यह तिथि अपने आप में एक ‘अबूझ मुहूर्त’ है. काशी के पंचांगों के अनुसार, इस बार अक्षय तृतीया पर सोमवार, तृतीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है. जहां 19 अप्रैल को प्रदोष काल की व्याप्ति के कारण परशुराम जयंती मनाई जाएगी, वहीं उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 20 अप्रैल को दान-पुण्य और खरीदारी का महामुहूर्त रहेगा. अक्षय तृतीया पर दुर्लभ संयोग. (Video Credit; ETV Bharat) इस वर्ष सोमवार और रोहिणी नक्षत्र के मिलन से अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना बढ़ गया है. जल दान से पितरों का आशीर्वाद लें और भगवान विष्णु को चंदन अर्पित कर वैकुंठ लोक का मार्ग प्रशस्त करें. सनातन धर्म में स्वयंसिद्ध मुहूर्त के रूप में पहचानी जाने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. भविष्य पुराण के अनुसार इसे ‘युगादि तिथि’ माना गया है, जिसमें किए गए दान और पुण्य का फल कभी नष्ट नहीं होता. इसी पावन तिथि पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम सहित विष्णु जी के कई अवतार प्रकट हुए थे. कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं: ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे बताते हैं, ‘वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं. इसे आखा तीज या अकती भी कहा जाता है. यह एक अबूझ मुहूर्त कहलाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि- गृह प्रवेश, गाड़ी खरीदना, सोना आदि खरीदना, इन सबके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है. बिना किसी संशय के हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं. अक्षय तृतीया का महत्व भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण आदि में बताया गया है. भविष्य पुराण में इसको ‘युगादि तिथि’ कहा गया है. त्रेता युग का आरंभ इसी दिन हुआ था. भगवान परशुराम, हयग्रीव, नर-नारायण के अवतार भी इसी दिन प्रकट हुए थे.’