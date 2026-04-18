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अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को; इस दिन दुर्लभ संयोग, जानिए सोना खरीदारी का शुभ मुहूर्त

इस बार अक्षय तृतीया पर सोमवार, तृतीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग.

अक्षय तृतीया.
अक्षय तृतीया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:54 PM IST

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वाराणसी: क्या आप नए घर में प्रवेश या सोने की खरीदारी की योजना बना रहे हैं? बिना मुहूर्त देखे शुभ कार्य करने का सबसे बड़ा दिन ‘अक्षय तृतीया’ आ रहा है. 20 अप्रैल 2026 को पड़ने वाली यह तिथि अपने आप में एक ‘अबूझ मुहूर्त’ है. काशी के पंचांगों के अनुसार, इस बार अक्षय तृतीया पर सोमवार, तृतीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है. जहां 19 अप्रैल को प्रदोष काल की व्याप्ति के कारण परशुराम जयंती मनाई जाएगी, वहीं उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 20 अप्रैल को दान-पुण्य और खरीदारी का महामुहूर्त रहेगा.

अक्षय तृतीया पर दुर्लभ संयोग. (Video Credit; ETV Bharat)

इस वर्ष सोमवार और रोहिणी नक्षत्र के मिलन से अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना बढ़ गया है. जल दान से पितरों का आशीर्वाद लें और भगवान विष्णु को चंदन अर्पित कर वैकुंठ लोक का मार्ग प्रशस्त करें. सनातन धर्म में स्वयंसिद्ध मुहूर्त के रूप में पहचानी जाने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. भविष्य पुराण के अनुसार इसे ‘युगादि तिथि’ माना गया है, जिसमें किए गए दान और पुण्य का फल कभी नष्ट नहीं होता. इसी पावन तिथि पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम सहित विष्णु जी के कई अवतार प्रकट हुए थे.

कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं: ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे बताते हैं, ‘वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं. इसे आखा तीज या अकती भी कहा जाता है. यह एक अबूझ मुहूर्त कहलाता है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि- गृह प्रवेश, गाड़ी खरीदना, सोना आदि खरीदना, इन सबके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है. बिना किसी संशय के हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं. अक्षय तृतीया का महत्व भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण आदि में बताया गया है. भविष्य पुराण में इसको ‘युगादि तिथि’ कहा गया है. त्रेता युग का आरंभ इसी दिन हुआ था. भगवान परशुराम, हयग्रीव, नर-नारायण के अवतार भी इसी दिन प्रकट हुए थे.’

परशुराम जयंती 19 अप्रैल रविवार को: उन्होंने बताया कि, कहा जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का दान, पुण्य, जप आदि करने से अक्षय फल प्राप्त होता है. अक्षय यानी कि कभी न नष्ट होने वाला. अक्षय तृतीया को किस दिन मनाया जाए? हमारे काशी प्रकाशित पंचांगों के अनुसार तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल, रविवार को दोपहर 1:00 बजे से शुरू हो रही है, जो अगले दिन तृतीया तिथि 20 अप्रैल, सोमवार को सुबह 10:38 बजे तक रहेगी. चूंकि भगवान परशुराम जी का जन्म प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए परशुराम जयंती को 19 अप्रैल, रविवार को ही मनाया जाएगा.

सुबह 7:36 बजे से रोहिणी नक्षत्र भी होगा प्रारंभ: पंडित सौरभ दुबे बताते हैं, ‘अक्षय तृतीया के लिए सोमवार का दिन, तृतीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र श्रेष्ठ होता है. यह संयोग हमें 20 अप्रैल, 2026 को प्राप्त हो रहा है. इस दिन सोमवार का दिन रहेगा, उदया तिथि में तृतीया तिथि रहेगी और प्रातः काल 7:36 बजे से रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो जाएगा. इसलिए 20 अप्रैल को ही सहर्ष अक्षय तृतीया मनाएं. सोमवार के दिन सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक राहूकाल रहेगा, तो इस समय को छोड़ा जा सकता है. सुबह 9:00 बजे से 10:38 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है. यदि आप अपनी सुविधानुसार इस समय में खरीदारी या पूजा-पाठ करने से चूक जाते हैं, तो चिंता न करें; पूरा दिन ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहेगा.’

किसी भी समय करें दान-पुण्य, पूजा-पाठ और खरीदारी: उन्होंने बताया कि, आप किसी भी समय अपना दान-पुण्य, पूजा-पाठ और खरीदारी कर सकते हैं. इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, सोना, गेहूं, चावल, सत्तू, चना, या छाता, पंखा और जूता-चप्पल आदि दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु को चंदन अर्पित करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है. अक्षय तृतीया केवल भौतिक वस्तुओं की खरीदारी का अवसर नहीं है, बल्कि यह अपनी चेतना और पुण्यों को ‘अक्षय’ करने का पर्व है. शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन किया गया मानसिक जप और सात्विक दान व्यक्ति के संचित पापों का क्षय करता है.

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