अक्षय तृतीया पर तीर्थराज पुष्कर में भी खुले 'बद्री विशाल' के कपाट, 550 साल पुराने मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

अक्षय तृतीया पर तीर्थराज पुष्कर में भी खुले 'बद्री विशाल' के कपाट, 550 साल पुराने मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब
उत्तराखंड के तर्ज पर पुष्कर में भी भगवान बद्री विशाल के प्राचीन मंदिरों के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं.
Published : April 19, 2026 at 7:05 PM IST
पुष्कर : धर्म और आस्था की नगरी पुष्कर में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर अनूठा संगम देखने को मिला. जहां एक ओर उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, वहीं राजस्थान के तीर्थ गुरु पुष्कर में भी सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए भगवान बद्री विशाल के दो प्राचीन मंदिरों के पट अगले 6 महीनों के लिए खोल दिए गए. सुबह से ही इन मंदिरों में शंखध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है. बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन और विशेष प्रसाद पाने के लिए मंदिर आ रहे हैं.
मंदिर के पुजारी पंडित विजय महर्षि ने बताया कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तराखंड में स्थित भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट खोले जाते हैं. भगवान बद्रीनाथ के कपाट अधिक बर्फ गिरने के कारण 6 महीने बंद और 6 महीने कपाट खुले रहते है. बद्रीनाथ विशाल भगवान विष्णु के स्वरूप है. उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया पर दान, पुण्य, पूजन, जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है. पंडित महर्षि बताते हैं कि वराह घाट चौराहे के समीप स्थित इमली मोहल्ले में 340 वर्षों पुराना बद्री विशाल का मंदिर है. आरती के बाद भगवान बद्रीनाथ का विशेष प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया.
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होली का चौक...550 वर्षों से अटूट है आस्था : पुष्कर के होली का चौक स्थित 550 वर्ष पुराने बद्री विशाल मंदिर में भी आज उत्सव जैसा माहौल रहा. यहां की परंपराएं विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. मंदिर के पुजारी पंडित कमल पाराशर ने बताया कि यहां दिन में तीन बार विशेष आरती का विधान है. सबसे खास बात यहां लगने वाला भोग हैं. सुबह दही-चने, दोपहर को चना-ककड़ी और शाम की आरती के बाद दूध की बूंदी का भोग लगाया जाता है. अक्षय तृतीया पर मंदिर में तीन बार आरती होती है. सुबह 7 बजे भगवान बद्रीनाथ की आरती की गई. दोपहर 12 बजे आरती हुई. वही शाम को 7 बजे भी आरती हुई. पुष्कर और आसपास क्षेत्र के लोग भगवान बद्री विशाल में गहरी आस्था रखते हैं और अक्षय तृतीया के दिन दर्शनों के लिए सुबह से ही मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है. साथ ही श्रद्धालु यहां अक्षय फल प्राप्ति के लिए भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करते हैं. दिनभर मंदिर परिसर 'जय बद्री विशाल' के जयकारों से गुंजायमान रहा.