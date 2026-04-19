ETV Bharat / state

अक्षय तृतीया पर तीर्थराज पुष्कर में भी खुले 'बद्री विशाल' के कपाट, 550 साल पुराने मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

पुष्कर बद्रीनाथ मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत पुष्कर )