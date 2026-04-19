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अक्षय तृतीया 2026: आसमान छूती कीमतों के बीच 20,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार

नई दिल्ली: अक्षय तृतीया पर इस साल देश के बाजारों में भारी उत्साह देखने को मिला. सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल के बावजूद भी श्रद्धा व निवेश का संगम ऐसा रहा कि देश भर में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार, यह पिछले वर्ष 16,000 करोड़ रुपए के कारोबार के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत अधिक है. अकेले राजधानी दिल्ली में 6 हजार करोड़ रुपये के लेनदेन की उम्मीद है.

चांदनी चौक के सांसद व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. हालांकि, इस बार बाजार का मिजाज बदला हुआ है. पिछले साल 1 लाख प्रति 10 ग्राम पर रहने वाला सोना इस साल 1.58 लाख रुपए तक पहुंच गया है, वहीं चांदी की कीमत भी 85,000 से उछलकर 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर को छू चुकी है.

अक्षय तृतीया 2026 पर रिकॉर्ड कारोबार (ETV Bharat)

हल्की ज्वेलरी व छोटे सिक्कों का बढ़ा क्रेज

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया के अनुसार, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने ग्राहकों के व्यवहार को बदल दिया है. लोग अब भारी आभूषणों के बजाय लाइट वेट ज्वेलरी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले हल्के डिजाइन के खरीद रहे हैं. शगुन के लिए कम वजन वाले गोल्ड कॉइन की मांग ज्यादा है. चांदी और हीरे के उत्पादों की अधिक मांग है. ज्वैलर्स भी ग्राहकों को रिझाने के लिए मेकिंग चार्ज में छूट जैसे ऑफर्स दे रहे हैं.