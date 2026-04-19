ETV Bharat / state

अक्षय तृतीया 2026: आसमान छूती कीमतों के बीच 20,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार

यह पिछले वर्ष 16,000 करोड़ रुपए के कारोबार के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत अधिक है.

अक्षय तृतीया 2026 पर रिकॉर्ड कारोबार
अक्षय तृतीया 2026 पर रिकॉर्ड कारोबार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 19, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अक्षय तृतीया पर इस साल देश के बाजारों में भारी उत्साह देखने को मिला. सोने-चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल के बावजूद भी श्रद्धा व निवेश का संगम ऐसा रहा कि देश भर में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार, यह पिछले वर्ष 16,000 करोड़ रुपए के कारोबार के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत अधिक है. अकेले राजधानी दिल्ली में 6 हजार करोड़ रुपये के लेनदेन की उम्मीद है.

चांदनी चौक के सांसद व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. हालांकि, इस बार बाजार का मिजाज बदला हुआ है. पिछले साल 1 लाख प्रति 10 ग्राम पर रहने वाला सोना इस साल 1.58 लाख रुपए तक पहुंच गया है, वहीं चांदी की कीमत भी 85,000 से उछलकर 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर को छू चुकी है.

अक्षय तृतीया 2026 पर रिकॉर्ड कारोबार (ETV Bharat)

हल्की ज्वेलरी व छोटे सिक्कों का बढ़ा क्रेज

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया के अनुसार, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने ग्राहकों के व्यवहार को बदल दिया है. लोग अब भारी आभूषणों के बजाय लाइट वेट ज्वेलरी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले हल्के डिजाइन के खरीद रहे हैं. शगुन के लिए कम वजन वाले गोल्ड कॉइन की मांग ज्यादा है. चांदी और हीरे के उत्पादों की अधिक मांग है. ज्वैलर्स भी ग्राहकों को रिझाने के लिए मेकिंग चार्ज में छूट जैसे ऑफर्स दे रहे हैं.

बढ़ा व्यापार का मूल्य, पर घटी खपत:

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा साझा किया है. उन्होंने बताया कि 16,000 करोड़ रुपये के स्वर्ण व्यापार का अर्थ है लगभग 10 टन सोने की बिक्री. यदि इसे देश के 2 से 4 लाख ज्वैलर्स में बांटें, तो प्रति ज्वैलर औसत बिक्री महज 25 से 50 ग्राम बैठती है. इसी तरह चांदी की खपत भी कम हुई है. स्पष्ट है कि व्यापार का कुल वैल्यू तो बढ़ा है, लेकिन वास्तविक मात्रा में गिरावट आई है.

डिजिटल निवेश की ओर बढ़ा रुझान

परंपरा के साथ-साथ अब भारतीय उपभोक्ता आधुनिकता व सुरक्षा को भी तरजीह दे रहे हैं. फिजिकल गोल्ड के साथ-साथ डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड में निवेश का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है. कैट और एआईजेजीएफ ने ज्वैलर्स से अनिवार्य हॉलमार्किंग के पालन की अपील की है जिससे ग्राहकों का भरोसा बना रहे. बता दें कि कुल मिलाकर अक्षय तृतीया 2026 इस बात का प्रमाण है कि भारतीय बाजार अब परंपरा के साथ-साथ आर्थिक सूझबूझ व विवेकपूर्ण निवेश की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है.

ये भी पढ़ें:

  1. आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, अक्षय तृतीया से पहले खरीदारों को लगा बड़ा झटका, फटाफट चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट
  2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोकना महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

TAGGED:

AKSHAYA TRITIYA JEWELLERY BUSINESS
अक्षय तृतीया 2026
AKSHAYA TRITIYA TREND
AKSHAYA TRITIYA JEWELLERY 2026
AKSHAYA TRITIYA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.