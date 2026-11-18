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अक्षय नवमी/आंवला नवमी: छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण किया प्रसाद, दान का विशेष महत्व

अक्षय नवमी/आंवला नवमी: छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण किया प्रसाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है. इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है. बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में भी यह त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया. महिलाओं ने मां महामाया मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आंवला पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया. रामानुजगंज में कन्हर नदी तट पर मां महामाया मंदिर में कई महिलाएं जुटी थीं.

आंवला वृक्ष के नीचे प्रसाद खाने और ब्राह्मणों को दान देने की है परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कार्तिक मास में आंवला नवमी का विशेष महत्व मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडेय ने कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी की पूजा को समर्पित है. इस मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी त्यौहार मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है, आंवला वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं. इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने और ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य फल प्राप्त होता है.