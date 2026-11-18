अक्षय नवमी/आंवला नवमी: छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण किया प्रसाद, दान का विशेष महत्व
कार्तिक मास में अक्षय नवमी का विशेष महत्व, आंवला वृक्ष के नीचे प्रसाद खाने और ब्राह्मणों को दान देने की है परंपरा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 2:38 PM IST
बलरामपुर: कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है. इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है. बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में भी यह त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया. महिलाओं ने मां महामाया मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आंवला पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया. रामानुजगंज में कन्हर नदी तट पर मां महामाया मंदिर में कई महिलाएं जुटी थीं.
कार्तिक मास में आंवला नवमी का विशेष महत्व
मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडेय ने कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी की पूजा को समर्पित है. इस मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी त्यौहार मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है, आंवला वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं. इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने और ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य फल प्राप्त होता है.
आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने, कथा सुनने, आंवला वृक्ष पर कलावा धागा बांधने और आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करने की विशेष परंपरा है. रामानुजगंज महामाया मंदिर प्रांगण में पूजा और दान की परंपरा वर्षों से चली आ रही है.- पंडित जितेंद्र पांडेय, पुजारी
वृक्ष के नीचे ही महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण किया
श्रद्धालु महिला नागवंती पांडेय ने कहा कि आज अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की फेरी लगाते हुए परिक्रमा करते हैं. पूजा अर्चना करते हैं, मीठा भोजन बनाकर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर खाते हैं. हमने भी आंवला वृक्ष की पूजा की, कथा श्रवण किया और प्रसाद भोजन किए हैं.
पवित्र माना जाता है कार्तिक मास
पौराणिक रूप से कार्तिक महीना पवित्र माना जाता है. इस मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है. आस्था श्रद्धा और भक्ति के साथ सदियों से यह आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है.