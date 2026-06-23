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अक्षय कुमार के लिए दिशा पाटनी ने घर से मंगाया खाना, बरेली एयरपोर्ट पर राजपाल यादव और अक्षरा सिंह के साथ किया लंच

बरेली एयरपोर्ट पर उतरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की स्टार कास्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री दिशा पाटनी, राजपाल यादव और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह मंगलवार को बरेली पहुंचे. सभी प्राइवेट जेट से बरेली एयरपोर्ट उतरे. कुछ देर रुकने के बाद फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रमोशन के लिए पूरी टीम चॉपर से मुरादाबाद रवाना हो गई. इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित बरेली एयरपोर्ट पर सितारों के पहुंचते ही प्रशंसकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. एयरपोर्ट पर पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. कलाकारों के आगमन के दौरान एयरपोर्ट परिसर में मौजूद लोगों की नजरें उन पर टिकी रहीं और कई लोग उनकी एक झलक पाने को उत्सुक दिखाई दिए. दिशा ने पिता जगदीश पाटनी की अक्षय से मुलाकात कराई. (Photo Credit; ETV Bharat) एयरपोर्ट पर अभिनेत्री दिशा पाटनी ने अपने पिता जगदीश पाटनी की मुलाकात अभिनेता अक्षय कुमार से कराई. जगदीश पाटनी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. मुलाकात के दौरान सभी के बीच आत्मीय बातचीत हुई और माहौल पूरी तरह पारिवारिक नजर आया. बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी से घर का बना खाना खाने की इच्छा जताई थी.