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अक्षय कुमार के लिए दिशा पाटनी ने घर से मंगाया खाना, बरेली एयरपोर्ट पर राजपाल यादव और अक्षरा सिंह के साथ किया लंच

दिशा पाटनी ने अपने पिता की अक्षय से मुलाकात कराई. फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रमोशन के लिए पूरी टीम मुरादाबाद पहुंची है.

बरेली एयरपोर्ट पर उतरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की स्टार कास्ट.
बरेली एयरपोर्ट पर उतरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की स्टार कास्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 6:01 PM IST

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बरेली : बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री दिशा पाटनी, राजपाल यादव और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह मंगलवार को बरेली पहुंचे. सभी प्राइवेट जेट से बरेली एयरपोर्ट उतरे. कुछ देर रुकने के बाद फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रमोशन के लिए पूरी टीम चॉपर से मुरादाबाद रवाना हो गई.

इज्जतनगर थाना क्षेत्र स्थित बरेली एयरपोर्ट पर सितारों के पहुंचते ही प्रशंसकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला. एयरपोर्ट पर पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. कलाकारों के आगमन के दौरान एयरपोर्ट परिसर में मौजूद लोगों की नजरें उन पर टिकी रहीं और कई लोग उनकी एक झलक पाने को उत्सुक दिखाई दिए.

दिशा ने पिता जगदीश पाटनी की अक्षय से मुलाकात कराई.
दिशा ने पिता जगदीश पाटनी की अक्षय से मुलाकात कराई. (Photo Credit; ETV Bharat)

एयरपोर्ट पर अभिनेत्री दिशा पाटनी ने अपने पिता जगदीश पाटनी की मुलाकात अभिनेता अक्षय कुमार से कराई. जगदीश पाटनी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. मुलाकात के दौरान सभी के बीच आत्मीय बातचीत हुई और माहौल पूरी तरह पारिवारिक नजर आया. बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी से घर का बना खाना खाने की इच्छा जताई थी.

दिशा के परिवार की ओर से दाल, चावल, मिक्स सब्जी और रोटी सहित पारंपरिक भोजन तैयार किया गया. दिशा पाटनी के पिता खुद खाना लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे. अक्षय कुमार समेत अन्य कलाकारों ने एयरपोर्ट पर ही खाने का स्वाद लिया. इस खास मेहमाननवाजी की चर्चा एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के बीच भी होती रही.

दिशा पाटनी का यह दौरा इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि हाल ही में उनके बरेली स्थित घर पर फायरिंग और हमले की घटना सामने आई थी. ऐसे में अपने गृह नगर पहुंचीं दिशा ने परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. परिवार के साथ बिताए गए ये पल उनके लिए काफी खास रहे.

फिल्मी सितारे एयरपोर्ट पर करीब पांच मिनट तक ही रुके. इसके बाद पहले से तैयार हेलीकॉप्टर में सवार होकर अक्षय कुमार, दिशा पाटनी और अक्षरा सिंह मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए. वहां उन्हें फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के प्रमोशनल कार्यक्रम में शामिल होना था.

बरेली एयरपोर्ट पर कुछ मिनटों की मौजूदगी के बावजूद तीनों सितारों का आगमन पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा. सोशल मीडिया पर भी उनके आगमन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से साझा किए गए. खासकर अक्षय कुमार द्वारा घर का बना खाना खाने की इच्छा और दिशा पाटनी के परिवार की मेहमाननवाजी ने इस दौरे को और भी यादगार बना दिया.

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