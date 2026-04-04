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हिसार के GJUST में अक्षरम 2026 का आगाज, अनु मलिक ने बांधा समां, बोले- “युवा ही देश का भविष्य”

युवाओं को दिया खास संदेश: अनु मलिक ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि, "आज के युवा ही देश का भविष्य हैं. मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं. उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब जैसे माध्यम आपको अपनी प्रतिभा दुनिया तक पहुंचाने का अवसर देते हैं."

रचनात्मकता का अनोखा प्रदर्शन: संवाद सत्र के दौरान अनु मलिक ने विद्यार्थियों से तीन शब्द मांगे-“आग, चाय और मोहब्बत.” इन शब्दों को लेकर उन्होंने तुरंत एक गीत तैयार कर प्रस्तुत किया. इस अनूठी प्रस्तुति से पूरा सभागार झूम उठा. उन्होंने कहा कि, "आपके अंदर जो प्रतिभा है, उसे बाहर निकालिए और लगातार मेहनत कीजिए. सफलता जरूर मिलेगी."

लोगों को भाया अनु मलिक का अंदाज: कार्यक्रम के दौरान अनु मलिक ने अपने लोकप्रिय गीतों से माहौल को जीवंत बना दिया. उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान रचनात्मकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि, "संगीत और साहित्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये युवाओं की सोच को दिशा देने वाले शक्तिशाली माध्यम हैं."

हिसार : हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महाकुंभ अक्षरम-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. इस दौरान प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत प्रदर्शनी और स्वदेशी मेले के उद्घाटन के साथ हुई.

प्रकृति और संस्कृति पर दिया जोर: गायक अनु मलिक ने विश्वविद्यालय परिसर की हरियाली की सराहना करते हुए कहा कि, "यहां की प्रकृति मन को सुकून देती है और प्रेरणा देती है. गुरु जम्भेश्वर जी के सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए. ये नियम पर्यावरण संरक्षण के साथ बेहतर जीवनशैली का मार्ग दिखाते हैं."

स्वदेशी और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा: इस अवसर पर डॉ. कमल गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि, "स्वदेशी मेला और ऐतिहासिक प्रदर्शनी हमारे गौरवशाली अतीत और आत्मनिर्भर भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु हैं." उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

"विद्यार्थियों को किताबों तक सीमित नहीं संस्कृति से जोड़ना": विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि, "हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें संस्कृति और साहित्य से जोड़ना है. अक्षरम्-2026 जैसे आयोजन युवाओं के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं."

प्रदर्शनी और मेले का आकर्षण: कार्यक्रम में "भारत विभाजन विभीषिका" और "वंदे मातरम्" के 150 वर्ष पूरे होने पर आधारित प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही. वहीं, स्वदेशी मेले में स्थानीय कारीगरों की कला और उत्पादों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया. अतिथियों ने भी मेले में विशेष रुचि दिखाई.

सांस्कृतिक संध्या का उत्साह: पहले दिन की सांस्कृतिक संध्या में कवि सम्मेलन और सुपवा बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. हरियाणवी लोकधुनों और आधुनिक संगीत के संगम ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर दी. दर्शकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कलाकारों की प्रस्तुति की जमकर सराहना की.

बता दें कि अक्षरम 2026 जैसे आयोजन नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला प्रस्तुत करने का मंच प्रदान कर रहे हैं. यह महोत्सव न केवल साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि युवाओं को अपनी रचनात्मकता को पहचानने और उसे निखारने का अवसर भी दे रहा है.

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